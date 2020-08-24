"كل جوازاته كانت على إيديا".. كيف تحدثت أمينة رزق عن علاقتها بيوسف وهبي؟

علاقات و مجتمع

صداقة كبيرة جمعت بين الفنان يوسف وهبي والفنانة أمينة رزق، منذ المرة الأولى التي عملت بها مع فرقته المسرحية الشهيرة "رمسيس"، فكان لها أستاذًا وصديقًا ومعلمًا، طيلة فترة عملها معه، حيث انتشرت العديد من الأقاويل، التي أشارت لحبها الشديد له.

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عرفت أمينة رزق، خلال مشوارها، بأشهر أم في السينما المصرية، رغم صغر سنها، إلا أنها برعت فى تقديم دور الأم فى الأفلام المصرية.

ويتزامن اليوم 24 أغسطس، ذكرى وفاة الفنانة أمينة رزق، الـ17، ويُقدم "هُن" قصتها مع الفنان يوسف وهبي، خلال السطور التالية.

ظهرت "أمينة"، في حلقة سابقة مع الإعلامي مفيد فوزي، تحدثت خلالها عن علاقتها بيوسف وهبي، والحقيقة خلف قصة حبها الشهير له.

وخلال الحلقة أشارت، إلى تقديرها الشديد لـ "وهبي"، وقوة علاقتها به، وحبها الكبير له، الذي لم يصل للغرام أو العشق كما يتصور الكثير من الجمهور، فقالت: "كنت بحس لما يكون سعيد أنا بكون سعيدة جدًا، لكن مش بحبه حب غرام، مش حب أنثى لرجل أبدًا، هو حب تقدير واحترام، وبدليل إن كل جوازاته كانت على إيديا".