المتهم الرئيسي بالاعتداء على منة عبدالعزيز.. بائع خمور وهددها لخلع ملابسها

علاقات و مجتمع

ما زالت قضية الاعتداء على فتاة التيك توك، منة عبد العزيز، تكشف العديد من المفاجآت بين الحين والآخر، فعلى الرغم من تصدر اسم "مازن" كمتهم أساسي في اغتصابها بسبب ظهوره في المقطع المُسرب الشهير، وهو يعتدي عليها بالضرب، إلا أن التحقيقات التي تواصل "الوطن" في نشرها كشفت إشارة أصابع الاتهام لكثير من الأشخاص، كان على رأسهم المتهم الأساسي باغتصاب الفتاة، الذي يُدعى "بيشوي" والذي أقرّ جميع المتهمين بأنه واقع المجني عليها منة عبدالعزيز، كرها عنها وتحت تهديد السلاح، داخل جناح بفندق زوسر بالهرم.

ويرصد "هُن" في السطور التالية، معلومات عن "بيشوي" المتهم الأساسي باغتصاب منة عبدالعزيز، من واقع تحقيقات النيابة.

يُدعى بسام رضا صابر حنا، وشهرته "بيشوي"

لديه 25 سنة، وهو الأكبر سنًا بين المتهمين.

يعمل بائع خمور، ووالده لديه محل لبيع الخمور.

لديه سيارة لانسر شارك موديل 2008، موضحًا أن والده من أهداها له.

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أكد أنه تعرف على المجني عليها، خلال معرفته بالمتهمين مازن إبراهيم الطاهر، محمد كلاشنكوف.

أشار إلى أنه في يوم الواقعة، أعطى لفرد أمن الفندق، ويُدعى "سراج" 2500 جنيه، مقابل قضاء ليلة بالفندق.

أوضح أنه في ليلة الواقعة ترك باقي المتهمين، عدا "مازن" لشراء بعض المواد المخدرة، والعودة لهم مرة أخرى.

أكد المتهم إن المدعو "مازن" اعتدى على "منة" بالضرب، وإن صديقتها "شيماء" هي من قامت بتصوير الفيديو المتداول.

أشار "بيشوي" في بداية التحقيقات، إلى أنه هدد المجني عليها "منة عبد العزيز" بخلع ملابسها فانصاعت له تحت التهديد، ثم عاد وقال إنه لم يعاشرها غصبا عنها.

رفض المتهم استكمال استجوابه، كما رفض التوقيع على أقواله.

يُشار إلى أن النائب العام، أمر بإحالة المتهم مازن الطاهر و5 آخرين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بخطف المجني عليها منة عبدالعزيز، بالتحايل والإكراه، واقتران تلك الجناية بمواقعتها كرهًا عنها، وهتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقتها بالإكراه، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة عبر شبكة المعلومات الدولية، وضربها، وإتلاف هاتفها، وتهديدها بإفشاء أمور خادشة بشرفها، وتعاطي المخدرات، وإدارة وتهيئة مكان لذلك، وهي غرفة بفندق زوسر، بشارع الهرم.

وقد أقامت النيابة العامة أدلة على تلك الاتهامات من شهادة المجني عليها، وتحريات الشرطة، وإقرارات المتهمين أنفسهم أمام «النيابة العامة»، وما ثبت بتقرير «مصلحة الطب الشرعي» بشأن ما تعرضت له المجني عليها من تَعدٍّ، وثبوت تعاطي بعض المتهمين جوهرًا مخدرًا من خلال تحاليل أُجريت لهم، وكذا ثبوت تطابق بصمة صوتَيِ اثنين منهم بمقطع تداول للمجني عليها بمواقع التواصل الاجتماعي خلال تواجدها بمحل الجريمة، وتَعدي اثنين منهم عليها بالسبِّ والضرب.