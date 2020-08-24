طريقة عمل السمك الماكريل في الفرن

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تبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة إعداد السمك الماكريل في الفرن داخل المنزل، نظرًا لمذاقها المميز، وفوائدها الصحية.

وقدمت الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برامج على قناة "CBC سفرة"، خطوات تحضير السمك الماكريل في الفرن في المنزل

مقادير السمك الماكريل في الفرن

سمك ماكريل

كزبرة

زيت كمون ناعم

طماطم

عصير ليمون

بطاطس

ثوم

شبت

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فلفل رومي

ملح

فلفل حار

فلفل أسود

طريقة التحضير السمك الماكريل في الفرن

- خلط الملح والكمون والفلفل الأسود وعصير الليمون والثوم والكزبرة الجافة.

- تتبيل سمك الماكريل بالخليط.

- تشويح السمك بالزيت، مع إضافة بصل وفلفل حار وبطاطس.

- وضع السمك فى بايركس، مع إضافة عصير الليمون، ثم وضع طماطم وفلفل رومي، وإدخال الصينية الفرن.