صور.. انتقادات لـ سلمي أبو ضيف عقب تقليدها سعاد حسني

لايف ستايل

انتقادات عدة تعرضت لها الفنانة سلمى أبو ضيف، عقب تجسيد شخصية سندريلا الشاشة العربية سعاد حسني، خلال أحدث جلسة تصوير لها لصالح مجلة "فوج".

وأطلت "أبو ضيف" بفستان "أوف شولدرز" أسود اللون مزود بنقط بيضاء كبيرة، مع قبعة كبيرة الحجم، وهى إحدى الإطلالات الشهيرة لـ"السندريلا"، التي أعاد إنتاجها مصمم الأزياء مهند كوجاك، مع مكياج مطابق لما ظهرت به الفنانة الراحلة، بأنامل خبيرة التجميل دنيا صدقي.

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وتلقت الفنانة مئات الآلاف من تسجيلات الإعجاب والتعليقات، التي تضمن أغلبها انتقادات لها، من بينها: "بلاش تيجي جنب الرموز يا سلمى"، و"مش شبهها خالص"، و"كله إلا سعاد حسني مفيش منها اتنين"، و"اللوك فعلا قريب منها.. بس مش نفس الشكل ولا الروح".

وفي ذكرى وفاة سعاد حسني خلال شهر يونيو الماضي، تجدد الجدل حول علاقتها بالعندليب عبدالحليم حافظ وزواجهما الذي لم يستمر طويلًا، في ظل تأكيد محمد شبانة، ابن شقيق عبدالحليم حافظ، على عدم ارتباطهما رسميًا، لترد جيجي حسني، شقيقة "السندريلا"، بعلمها بزواجهما.