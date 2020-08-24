علاقات و مجتمع
أعلنت البلوجر ميرنا عبد الوهاب، خلال الساعات الماضية، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها بحكم طبيعة عملها تختلط مع العديد من المُصابين، مما أدى لاصابتها رغم اتخاذها كافة الاجراءات الوقائية.
وقالت "ميرنا" في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، إن الأعراض شملت الحُمى الشديدة، والسعال، وضيق التنفس، فضلًا عن فقدان حاستي الشم والتذوق.
وسرعان ما بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي البحث عن "ميرنا".
ويرصد "هُن" معلومات عن البلوجر ميرنا عبد الوهاب
درست في كلية العلوم.
تعمل طبيبة تحاليل بإحدى المستشفيات.
تعمل بلوجر وإنفلونسر لبعض المنتجات الصحية والتجميلية.
تهتم بتربية الحيوانات الأليفة، والتي اعتادت التصوير معها في كثير من اللحظات المختلفة.
لديها 471 ألف متابع عبر تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "الإنستجرام".
ظهرت في صور لها تكشف عن تشجيعها لنادي الزمالك.
وجهت رسالة مؤثرة لليوتيوبر مصطفى حفناوي، عقب وفاته، حيث دونت: "خلصت الحكاية، وكأن الموت بيختار النُضاف بس، ادعوله بالرحمة ولأمه بالصبر".
كانت هذه تفاصيل خبر معلومات عن البلوجر ميرنا عبد الوهاب ورسالتها لـ حفناوي بعد إعلان إصابتها بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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