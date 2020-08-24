احرص على حمام الشوفان.. 4 علاجات منزلية للأرتيكاريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية قلاوون: تُعد الأرتيكاريا أحد الأمراض الجلدية المزمنة، وذلك لأنها تسبب آلام مزعجة تزداد مع ممارسة الأنشطة اليومية، وخلال ساعات النوم، لذا إلى جانب العلاج الدوائي يمكنك الاستعانة ببعض العلاجات الطبيعية للتخلص منها قبل مرور شهر على الإصابة. يستعرض "الكونسلتو" قائمة بأبرز العلاجات المنزلية للأرتيكاريا، لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

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