مصطفى محمد: الجواز كان دافع لتحسين مستواي وزوجتي دائما في ضهري

علاقات و مجتمع

قال مصطفى محمد، مهاجم نادي الزمالك، إن أي مهاجم عليه أن يقدم أداء أفضل في الملعب بينما إحرازه للأهداف أمر توفيقي من عند الله، "أنا لعبت فترة والحظ مكنش معايا، والإجوان دي توفيق من عند ربنا"، موضحًا أنه لم يلتفت إلى الذين يتحدثون عن عدم إحرازه للأهداف في المباريات الأخيرة، حيث يرى أن المهاجم من دوره صنع فرص للآخرين في الفريق وليس شرطاً أن يكون دوره قاصرا على تسجيل الأهداف.

Advertisements

وأضاف "محمد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أنه يقوم بحذف كافة مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة به من على هاتفه قبل المباراة بيوم وبعدها بيوم باسترجعهم، ولا يلتفت كثيرًا إلى الصفحات المهاجمه له أو التي تتحدث عنه بشكل سيئ.

وأوضح أن زواجه لم يؤثر عليه سلباً فى الملعب كما يعتقد البعض، بل كان دافعاً له ومحفزا من أجل تقديم أداء أفضل، مشيداً بزوجته التي تدعمه بشكل مستمر ومتواصل، "زوجتي واقفة جنبي وبتشجعني طوال الوقت، والله هي على طول في ظهري"، كما أن الزواج كان دافعاً له في تحسين مستواه، "أنا اتجوزت وبعدها بأسبوعين دخلت معسكرات ووزني نزل تاني"، مؤكدًا أنه يُحب مشاهدة مباريات القمة، "حاجة عالمية تخليك تستمتع وأنت تشاهدها".

وداعب "الإبراشي"، مهاجم نادى الزمالك مصطفى محمد، قائلاً: "أنا أهلاوي وفيه أهلاوية كتير بيحبوك يا مصطفى"، فرد "محمد"، قائلاً: "أنا بحبهم كمان وده شرف ليا"، موضحًا أنه سعيد بالأداء المتميز الذي ظهر به أمس خلال مباراة القمة، مشدداً على أن كل ما يشغله في أرض الملعب هو الأداء الجيد، دون النظر لعدد الأهداف التي يحرزها.

ووجه "مصطفى محمد"، رسالة إلى منتقديه قال خلالها: "أنا عارف إن انتقادكم ده من أجل ثقتكم بي وإن شاء الله هكون على قدر المسئولية".