الامارات | شرب الماء يحمي من جفاف الشفاه في الصيف

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شكرا لقرائتكم خبر عن شرب الماء يحمي من جفاف الشفاه في الصيف والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتسبب حرارة الصيف بجفاف الشفاه وتشققها لدى البعض، ما يفسد جمال المرأة، حسب خبيرة التجميل الألمانية، بريجيت هوبر، التي تنصح بإمداد الجسم بالسوائل على نحو كاف لترطيبه من الداخل، إذ ينبغي شرب ما لا يقل عن لترين يومياً.
ولحماية الشفاه من الحروق الشمسية ينبغي استخدام مستحضرات الحماية المخصصة لذلك. ولتدليل الشفاه ينصح بتطبيق زيت الزيتون قبل الذهاب إلى الفراش ليلاً، إذ إنه يعمل على منحها ملمساً مفعماً بالأنوثة.
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