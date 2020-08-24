الامارات | «مرشدات الشارقة» تدرّب منتسباتها على «الترحال» و«المغامرات البرية»

شكرا لقرائتكم خبر عن «مرشدات الشارقة» تدرّب منتسباتها على «الترحال» و«المغامرات البرية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت مفوضية مرشدات الشارقة ورشتي عمل لمنتسباتها في نادي «الرحّالة» التابع لها، بهدف تدريبهن على المهارات الأساسية للتخطيط والإعداد لرحلات المسير لمسافات طويلة، وقدمت لهنّ الإرشادات اللازمة لتمكينهنّ من حلّ المشكلات ومواجهات التحديات، وذلك في إطار حرصها على تطوير قدرات منتسباتها، من خلال مجموعة واسعة من البرامج الإبداعية التعليمية والتدريبية.

وتعرّفت المشاركات في ورشة «الإسعافات الأولية والإعداد للرحلة»، التي أقيمت أخيراً، إلى طرق التمييز بين الإصابات الخفيفة والخطرة، كما تضمّنت الورشة مقطع فيديو تعليمي مسجّل، ركّز على تعزيز مهارات تطوير الذات والاعتماد على النفس لدى الفتيات.

كما تمحورت الورشة، التي أقيمت تحت عنوان «حديث الرحّالة»، حول تطوير قدرات المشاركات على تقييم المخاطر، ومهارات اتخاذ القرار وتحديد الأولويات في حال وقوع الحوادث، إلى جانب تعزيز وعيهنّ بأهمية خطة العمل، وكيفية إيجاد حلول بديلة في حال عدم توافر أدوات الإسعافات الأولية. وشارك في ورشة اثنتان من أبرز المغامرات المحترفات، وهما: جواهر الميل ومها حسين، حيث استعرضتا أمام الفتيات تجاربهما الطويلة وكيف تحول شغفهما بالمغامرات إلى مهنة حافلة بالإثارة والمخاطر.

Advertisements

كما أشارت المدربة بيج، في حديثها للمرشدات، إلى دور المشي بين أحضان الطبيعة لتعزيز الروح الإيجابية، وأكدت على أهمية التخطيط والاستعداد قبل أي رحلة مشي لمسافات طويلة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news