الامارات | 7 نصائح لتصميم غرفة الأطفال

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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح لتصميم غرفة الأطفال والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هناك بعض الاشتراطات التي يجب مراعاتها عند تصميم غرف الأطفال في المنزل، إذ يجب أن تكون مكاناً للاسترخاء وجنة للألعاب والمرح، كما ينبغي خلق مساحات تخزين كثيرة في غرف الأطفال الصغيرة، إضافة إلى إمكانية توسيع مساخة الغرفة بصرياً بواسطة الإضاءة والألوان.
ويشير خبراء إلى أن الأطفال يحظون مثلاً بمساحة أكبر في الغرفة عند إقامة السرير في وضع مرتفع، ففي هذه الحالة يمكن إضافة سطح مكتب أسفل السرير مع رف للكتب، أو تصميم مساحة لتخزين الألعاب.
وهنا سبع نصائح يقدمها الخبراء تساعد على تصميم غرفة الصغار.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.