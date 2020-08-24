الامارات | الصين تطلق قمراً اصطناعياً جديداً للاستشعار عن بُعد

شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تطلق قمراً اصطناعياً جديداً للاستشعار عن بُعد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجحت الصين في إطلاق قمر اصطناعي بصري جديد للاستشعار عن بُعد، من مركز إطلاق الأقمار الاصطناعية بمنطقة جيوشوان في جنوب غرب الصين، صباح أمس، طبقاً لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا». وأرسل القمر الاصطناعي «جاوفين - 905» في المدار الجوي بوساطة الصاروخ الحامل، طراز «لونج مارش 2 دي». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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