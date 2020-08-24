- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة ألمانية تنصح ببذور القطونة: تنشّط عملية الهضم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت خبيرة التغذية الألمانية، زابينا هولسمان، إن بذور القطونة (Psyllium seed) تعدّ سلاحاً فاعلاً لمحاربة الإمساك، إذ تعمل هذه البذور الغنية بالألياف الغذائية على تنشيط عملية الهضم.
وأضافت أن قشور القطونة تمتاز بفاعلية أكبر من البذور ذاتها، مشيرة إلى أنه من الأفضل نقعها في الماء لدقائق أولاً، كي تؤتي مفعولها بصورة أفضل. ويمكن إضافة البذور وقشورها إلى الموسلي أو الزبادي، على سبيل المثال. ومن المهم أيضاً لتنشيط الهضم شرب السوائل على نحو كاف بمعدل لا يقل عن لترين على مدار اليوم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | خبيرة ألمانية تنصح ببذور القطونة: تنشّط عملية الهضم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.