الامارات | العازف جاك شيرمان يرحل عن 64 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن العازف جاك شيرمان يرحل عن 64 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي عازف الغيتار جاك شيرمان، الذي شارك في أول ألبوم لفرقة «ريد هوت تشيلي بيبرز» عن 64 عاماً، كما أعلنت فرقة الروك الأميركية. وغردت الفرقة «نتمنى رحلة ميمونة لجاك شيرمان في العالم الآخر».

وأضاف أفراد الفرقة «لقد عزف جاك في ألبومنا الأول وخلال جولتنا الأولى في الولايات المتحدة. نشكره على كل شيء». وشارك شيرمان في ألبومات فنانين معروفين، مثل بوب ديلان.

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