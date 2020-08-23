جورجينا تثير الجدل حول طلب رونالدو يدها للزواج وتكتفي بكلمة "نعم"

علاقات و مجتمع

"نعم".. تلك هي الكلمة التي تسببت في إثارة الجدل حول عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، بعدما تردد عن طلب نجم كرة القدم البرتغالي ونادي يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، يدها للزواج رسميا منها، بعد أن كتبتها الأخيرة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

زادت "جورجينا" من حيرة متابعيها، عقب إرفاق كلمة "نعم" التي تكتب دائما بمفردها كرد على عرض الزواج "هل تقبلين أن تكوني شريكة حياتي"، بصورة رومانسية خلال احتضان "رونالدو" لها.

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ونشرت صديقة نجم كرة القدم البرتغالي صورة أخرى، تتضمن استعراض خاتم ضخم مزين بفصوص لامعة، والذي اعتقد البعض أنه "خاتم الزواج"، مطلة بفستان أحمر مزين بأكمام شفافة.

لم تكتفِ عارضة الأزياء بذلك، لتنشر صورة جديدة مستعرضة خلالها الخاتم، خلال جلوسها في السيارة بجوار اللاعب الدولي، مع حرصها على إخفاء ملامحه بـ"إيموشن" شمس.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع الصور، التي حققت مئات الآلاف من تسجيلات الإعجاب والمشاركات والتعليقات، أبرزها: "كده يبقى أنتي عملتي زي أي ست مصرية أصيلة"، و"أتمنى أن يكون خبر تقدمه للارتباط بكِ حقيقي"، و"أنتي بتخبي وشه ليه، خايفة عليه من الحسد؟!".