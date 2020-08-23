فيديو.. تحرش جماعي بمغنّية سودانية وإطلاق النار لتفريقهم من حولها

علاقات و مجتمع

حالة من الغضب سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو للمغنية السوادنية عشة الجمل، التي تعرضت لمحاولة تحرّش جماعي خلال إحيائها حفلاً غنائياً، ما اضطر أحد الحضور لإطلاق النار في الهواء لتفريقهم.

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تعاطف شعبي كبير حظيت به عشة الجمل حتى أن اسمها أصبح تريند في السودان، وأعرب مغردون عن غضبهم واستيائهم من هذا السلوك الذي وصف بأنه لا إنساني ولا أخلاقي، ولم يكتفي المغردون بالتعاطف فقط، بل طالب عدد منهم بمحاسبة كل من شارك في هذه الواقعة.

ورُسم كاريكاتير لعشة الجمل وهي مقيدة إلى شجرة وحولها ذئاب كتعبير عن حادثة التحرش، وهي الصورة التي نشرتها "عشة" عبر صفحتها الرسمية وشكرت كل من دافع وتعاطف معها، مضيفة: "ومن غير إطالة في الحديث، حسبي الله ونعم الوكيل".

وتصدر اسم عشه التريند لم يكن بسبب التعاطف، بل إن هناك من هاجمها مبررين التحرش بأن ملابسها فاضحة وأن كلمات أغانيها مليئة بالإيحاءات الجنسية، ما أشعل حرب التغريدات بين المدافعين عن المغنية السوادنية والمهاجمين لها.