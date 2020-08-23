صور.. عمرو دياب ودينا الشربيني بنظارات شمسية بنفس التصميم

لايف ستايل

إطلالة هادئة، لفتت بها الفنانة دينا الشربيني الأنظار، في أحدث ظهور لها، وسط تداول جمهورها لتلك الصورة، عبر موقع "إنستجرام".

الفنانة ظهرت بشعر أشقر اللون طويل يحمل بعض التموجات، وإطلالة كاجوال قاتمة اللون، مع مجموعة من السلاسل الذهبية، ونظارة شمسية مستديرة بإطار فضي من براند "ريبان".

وقبل أيام، ظهر النجم عمرو دياب بنظارة بالتصميم نفسه، خلال إعلان مشاركته في عمل فني موسيقي من إنتاج شبكة "نتفلكس".

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ودعمت الفنانة دينا الشربيني، عمرو دياب، بعد طرحه أغنية "يا بلدنا يا حلوة"، وذلك عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت دينا الشربيني، فيديو كليب للأغنية الجديدة، وكتبت في تعليقها عليها: "الأسطورة الحقيقي، الأوحد والوحيد عمرو دياب".