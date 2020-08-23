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لايف ستايل
بعد يوم من إعلان زوجها السابق، المطرب أحمد سعد عن خطوبته، أطلق المصور حسين الباشا، سيشن جديد للفنانة سمية الخشاب، وهي تظهر فيه وحولها قطع من البرتقال في حمام سباحة.
وتزوج سعد من سمية الخشاب منذ عامين، لكن زواجهما لم يستمر طويلًا حيث انفصلا العام الماضي، وأعلن أول أمس خطوبته رسميًا من علياء بسيوني في حفل خاص.
وتعمل علياء بسيوني، تعمل عارضة أزياء، وتعيش في منطقة هليوبوليس، وتمتلك معرضًا كبيرًا في القاهرة.
وشارك الفنان أحمد سعد قبل ارتباطه بالعارضة علياء بسيوني جمهوره قبل أيام بمقطع فيديو يجمعه مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، معلقًا عليه عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "أنا وصديقي حسن شاكوش".
كانت هذه تفاصيل خبر "عصرت على نفسها برتقال".. أول ظهور لسمية الخشاب بعد خطبة أحمد سعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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