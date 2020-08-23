"عصرت على نفسها برتقال".. أول ظهور لسمية الخشاب بعد خطبة أحمد سعد

لايف ستايل

بعد يوم من إعلان زوجها السابق، المطرب أحمد سعد عن خطوبته، أطلق المصور حسين الباشا، سيشن جديد للفنانة سمية الخشاب، وهي تظهر فيه وحولها قطع من البرتقال في حمام سباحة.

وتزوج سعد من سمية الخشاب منذ عامين، لكن زواجهما لم يستمر طويلًا حيث انفصلا العام الماضي، وأعلن أول أمس خطوبته رسميًا من علياء بسيوني في حفل خاص.

وتعمل علياء بسيوني، تعمل عارضة أزياء، وتعيش في منطقة هليوبوليس، وتمتلك معرضًا كبيرًا في القاهرة.

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وشارك الفنان أحمد سعد قبل ارتباطه بالعارضة علياء بسيوني جمهوره قبل أيام بمقطع فيديو يجمعه مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، معلقًا عليه عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "أنا وصديقي حسن شاكوش".