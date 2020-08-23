محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يعتبر المظهر الجيد للفتاة عامل مهم لجذب انتباه الرجل، لكن هذا الأمر لا يكفي من أجل إيقاعه في الحب وتكوين علاقة زوجية سعيدة.

ويستعرض "الخليج 365" 10 أشياء يحبها الرجال في النساء أكثر من الجمال، وفقا لما نشره موقع "brightside".

الابتسامة

لا تجعل أي امرأة أكثر جاذبية فحسب، بل يجعل الرجال أيضًا يشعرون بتحسن تجاه أنفسهم، عندما يجدون حبيبتهم تبتسم.

مهارات الطبخ

هذه واحدة من أفضل الطرق لكسب قلب الرجل، عن طريق تقديم أفضل ما يشتهيه لتناوله.

الدعابة

من الصفات المهمة جدا التي يحبها الرجل، هي امتلاك المرأة روح الدعابة والمرح، في بعض الأحيان يكون من المهم جدًا التوقف لبعض الوقت عن الحديث عن الأمور الجدية من أجل الاسترخاء والمرح.

الشعر الطويل

من الأمور التي تمثل عامل جذب مهم للرجل، يحب الشعر الطويل لدى المرأة، حيث يرتبط دائمًا بشبابها وصحتها الجيدة.

الاهتمام

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كل رجل يريد أن تصبح امرأته أماً محبة له عندما يشعر بالعجز، وتمنحه مزيدا من الاهتمام في كل الأوقات.

أن تكون طبيعية

يحب الرجل أن تكون المرأة طبيعية في أسلوب حياتها ولا يحب الاصطناع أو محاولة الظهور بشكل غير حقيقي مخالف لشخصيتها.

التعاطف

يحب الرجل المرأة التي تمتلك صفات مثل الطيبة والتعاطف حتى تدعم زوجها عندما يحتاج إليها.

الطموح

يحب الرجل المرأة التي تمتلك طموحا تسعى لتحقيقه، وأن تشعر بالرضا بما تحققه بمفردها، وكذلك ما يحققه زوجها.

الصوت العالي

أمر آخر يحبه الرجل في المرأة ألا وهو الصوت العالي، وفقًا للعلم، فإن هذا يجعل المرأة تبدو أجمل، ويُنظر إليها على أنها أصغر سناً.

الاعتراف بالخطأ

يحب الرجل المرأة التي لديها القدرة على الاعتراف بالخطأ حال ارتكابها له، حيث يجد الرجل صعوبة في التواصل مع الأشخاص الذين يعتقدون أنهم دائمًا على حق.