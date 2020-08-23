انتبه.. 5 علامات مرضية لزيادة الوزن السريعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ندى سامي:
قد تشير زيادة الوزن السريعة إلى الإصابة بمشكلة صحية، يجب علاجها، وقد تكون هذه الزيادة غير متوقعة خلال وقت قصير دون إدخال الكثير من التعديلات على نظامك الصحي.
"الكونسلتو" يستعرض في الصفحات التالية أسباب الزيادة السريعة في الوزن، لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
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