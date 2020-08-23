ما هي أسباب اللسان الأبيض وكيفية علاجه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

قد يظهر اللسان في بعض الأوقات باللون الأبيض في حالتين، إما أن يكون مغطى بالكامل بطبقة، أو أن يكون به بقعة بيضاء، وأيًا كان الشكل فلا داعِ للقلق.

في حالات نادرة يمكن أن تشير هذا اللون الأبيض باللسان إلى العدوى بالسرطان المبكر، فيجب مراقبة باقي الأعراض أو الاتصال بالطبيب إذا لم يختفي في غضون أسبوعين، وفقا لما ذكره موقع "health line".

ويرتبط اللسان الأبيض في بعض الأوقات بنظافة الفم، حيث يتحول إلى هذا اللون عند حدوث تورم في اللثة أو نتوءات اللسان.

وتتجمع البكتيريا والفطريات وبقايا الطعام بين الحليمات الموجودة في اللسان، وهذا هو السبب الرئيسي في تغيير لون اللسان ومسببات أخرى بسيطة منها:

- عدم الانتظام في تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون.

- التنفس من خلال الفم.

- الحمى.

- التدخين.

شروط مرتبطة بلسان أبيض

ومن ضمن المسببات الأخرى المعقدة التي تغيير لون اللسان:

الحزاز المسطح الفموي:

ينتج عن مشكلة في جهاز المناعة وتظهر في اللسان الأبيض، وقد تكون مؤلمة، وتسبب أيضًا تقرحات على طول البطانة الداخلية لفمك.

القلاع الفموي:

ينتج مرض القلاع الفموي من الإصابة بداء السكري أو ضعف جهاز المناعة أو الإيدز، أو بسبب نقص الحديد أو فيتامين ب، أو إذا كنت تعتمد على ارتداء طقم اسنان.

خيارات العلاج:

قد لا يحتاج اللسان الأبيض للعلاج، وغالبًا ما تختفي هذه الأعراض من تلقاء نفسها.

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ويمكنك إزالة الطبقة البيضاء من لسانك عن طريق تنظيفه برفق بفرشاة أسنان ناعمة.

اشرب الكثير من الماء لطرد البكتيريا من الفم.

متى يستلزم زيارة الطبيب؟

إذا كان اللسان الأبيض هو عرضك الوحيد، فأنت لا تحتاج بالضرورة إلى زيارة طبيبك، ولكن إذا لم تختفي خلال أسبوعين يجب أن تزور الطبيب في أقرب وقت.

إذا شعرت بالألم الحرقان في لسانك

إذا كان لديك تقرحات مفتوحة في فمك.

تواجه مشكلة في المضغ أو البلع أو التحدث.

ولتجنب تغيير لون اللسان إلى الأبيض اتبع الآتي:

نظافة الفم الجيدة والتي تشمل:

استخدام فرشاة ذات شعيرات ناعمة ومعجون أسنان بالفلورايد.

تنظيف أسنانك مرتين في اليوم.

استخدام غسول فم بالفلورايد يوميًا.

التنظيف بالخيط مرة واحدة على الأقل في اليوم.

راجع طبيب الأسنان كل ستة أشهر للفحص والتنظيف.

امتنع عن التدخين.

تناول نظامًا غذائيًا متنوعًا يحتوي على الفواكه والخضروات الطازجة.