6 مخاطر.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الشعرية سريعة التحضير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

النودلز، عبارة عن نوع من أنواع المكرونة سريعة التحضير، تنتشر في جميع دول العالم، وتعتبر من أشهر الوجبات السريعة التي يتناولها الكبار والصغار، نظرا لسهولة تحضيرها وإعدادها.

ولكن ما لا يدركه الكثير هو أنها تمثل خطورة على صحتنا، وتتسبب في الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية، بحسب ما ذكر موقعا "lifehack" و"food.ndtv".

1- صعوبة الهضم بالإضافة إنها مرتبطة بالسرطان:

تسبب النودلز ضغطا على الجهاز الهضمي لأنه يتم هضمها بصعوبة، ويمكن أن تتداخل أيضا مع مستويات السكر في الدم وإفراز الأنسولين.

كما أنها تحتوي على مادتي TBHQ و BHA لإبقائها صالحة للاستخدام لفترة أطول، وكلا المادتين الكيميائيتين مواد مسرطنة، وهذا يعني أنها يمكن أن تسبب السرطان، وقد تؤدي إلى الربو والقلق والإسهال عند المواظبة على أكلها على مدى فترة طويلة من الزمن.

2- خطر الإصابة بأمراض القلب:

في دراسة نشرت في مجلة التغذية، وجد أن النساء اللواتي تناولن المزيد من المكرونة سريعة التحضير كان لديهن خطر أكبر للإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي من أولئك الذين تناولوا كميات أقل.

وتمثل متلازمة التمثيل الغذائي، مجموعة من الأعراض مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم، وانخفاض مستويات الكوليسترول، ما يزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب أو السكري أو السكتة الدماغية.

Advertisements

3- غنية بالملح:

النودلز واحدة من المأكولات الغنية بالمحل، وأثبتت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية لارتفاع ضغط الدم في عام 2014، أن ارتفاع استهلاك الصوديوم الغذائي عامل رئيسي في ارتفاع معدلات الوفيات، حيث يمكن أن يؤدي هذا الصوديوم الزائد أيضا إلى ارتفاع ضغط الدم، وبالتالي أمراض القلب.

4- تحتوي على غلوتامات أحادية الصوديوم (MSG)

يشار عادة إلى الغلوتامات أحادية الصوديوم باسم MSG والتي توجد عادة في الوجبات السريعة، وهو محسن للنكهة والمذاق مشهور في المأكولات الصينية واليابانية والكورية.

ووفقا لبيانات الصحة والتغذية التي تم جمعها من مسح الصحة والتغذية في الصين تشير إلى أن ارتفاع استهلاك MSG على مدى فترة زمنية طويلة يؤدي إلى زيادة الوزن، وقد تصل إلى السمنة.

5- الدهون السيئة:

تحتوي النودلز الفورية على دهون مشبعة يمكن أن ترفع مستوى الكوليسترول في الدم إذا تم تناولها بشكل مفرط أو منتظم، وبالتالي يزيد ارتفاع الكوليسترول من خطر الإصابة بأمراض القلب وكذلك مرض السكري من النوع 2.

6- تدمير عملية التمثيل الغذائي:

تأتي معظم النودلز في أكواب أو عبوات تحتوي على مادة بيسفينول أ (BPA) وهذه المادة تدخل جسمك عندما يتم طهي هذه المكرونة السريعة التحضير في الكوب نفسه عن طريق إضافة الماء الساخن إليها، ويمكن لـBPA تدمير عملية التمثيل الغذائي لديك.