تمارسها يوميًا.. 5 أخطاء تهددك بثبات الوزن (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي:
تساعد بعض الممارسات الخاطئة التي قد ترتكبها يوميًا، في ثبات الوزن، وعدم قدرة الجسم على حرق المزيد من الدهون والتخلص من الوزن الزائد.
"الكونسلتو" يستعرض مجموعة من أبرز العادات الخاطئة التي تهددك بثبات الوزن، لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
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