فيديو.. جون ترافولتا يرقص مع ابنته إحياء لذكرى زوجته

علاقات و مجتمع

لازال الفنان الأمريكي جون ترافولتا، متأثرًا برحيل زوجته الفنانة الأمريكية كيلي بريستون، إذ أحيا ذكراها بالرقص مع ابنتهما.

Advertisements

نشر "ترافولتا" عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، مقطع مصور وهو يرقص مع ابنته "إيلا"، معلقًا عليه: "أنا وابنتي نرقص لذكرى والدتها.. أحد الأشياء المفضلة لدى كيلي.. الرقص معي".

وتوفيت الفنانة الأمريكية كيلي بريستون، عن عمر ناهز الـ 57 عاماً، بعد معركة مع سرطان الثدي لمدة عامين تقريبًا، بحسب ما أعلن زوجها الممثل جون ترافولتا في منشور على موقع إنستجرام في 12 يوليو.

وقال ترافولتا وقتها: "أبلغكم بقلب يعتصره الألم أن زوجتي الجميلة كيلي خسرت معركتها التي استمرت عامين مع سرطان الثدي".

وولدت كيلي كاماليلهو سميث في هونولولو، وغيرت اسمها إلى كيلي بريستون، قبل أن تحصل على دورها الأول في الفيلم الرومانسي "ميس تشيف" عام 1985، ثم ظهرت في فيلم كوميدي آخر هو "سيكريت أدميرير".