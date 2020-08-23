نافية إجراء عملية تجميل.. شذى حسون توجه رسالة لجمهورها

علاقات و مجتمع

طمأنت المطربة العراقية شذى حسون جمهورها، بعدما انتشرت صورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تخضع لعملية جراحية.

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ونفت شذى إجراء عملية تجميل كما يُشاع، وأنها خضعت لعملية نسائية دقيقة حسب تعبيرها دون الافصاح عن تفاصيل تلك الجراحة، وفقا لبرنامج et بالعربي.

ووجهت الفنانة العراقية الشكر لكل من سأل عنها سواء من أصدقائها أو الجمهور أو الصحفيين، مؤكدة أنها بخير الآن "قبل شوي طلعت من غرفة العمليات وأريد أقول لكل الناس إن العملية ما دخلها بعمليات تجميلية أبدا، هي عملية نسائية دقيقة".

وأضافت: "الحمد لله كنت خائفة منها، لكن بإذن الله وبدعواتكم ودعوات أمي وأهلي خرجت منها بالسلامة".

وآخر أعمال شذى حسون، أغنية من التراث العراقي بعنوان أخاف أحجي، التي طرحتها في شهر يونيو الماضي.