علاقات و مجتمع
شاركت الفنانة نورهان، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بتحدٍ جديد أجرته أظهرها بوجه الفنانة مونيكا بيلوتشي.
وأجرت "نورهان" التحدي عبر تطبيق "Face App"، ووضعت صورتها على مقطع من فيلم Malèna لمونيكا بيلوتشي، وظهرت بوجهها، معلقة عليه: "عندما أكون مونيكا".
وتفاعل معها عدد من المتابعين في التعليقات: "قمراية أوي"، "تحفة بجد ومعبرة"، "ده أنتي بالظبط"، "هو أنتي إزاي شبه روز في فيلم تيتانيك".
وشاركت الفنانة نورهان في مسلسل "ليالينا"، الذي عرض في رمضان 2020، وكان من بطولة إياد نصار، وغادة عادل، وخالد الصاوي.
كانت هذه تفاصيل خبر نورهان تتحول إلى مونيكا بيلوتشي.. ومتابعون: إزاي كده (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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