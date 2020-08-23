"بدأت الرحلة".. هل تتواجد جورجينا صديقة رونالدو في مصر حاليا؟

علاقات و مجتمع

"بدأت الرحلة إلى مصر".. ذلك هو التعليق الذي أرفقه حساب على موقع التغريدات الصغيرة "تويتر"، يحمل اسم عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، صديقة نجم كرة القدم البرتغالي ونادي يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، وسط تفاعل واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وآلاف "كوميكس" المُرحبة بزيارتها لمصر.

تفاصيل الرحلة المفبركة لجورجينا ورونالدو

وتضمنت الصور التي نشرها الحساب المنسوب لصديقة كريستيانو رونالدو، صورًا لها داخل الطائرة الخاصة بأزياء شتوية، فضلًا عن صورة أخرى لها خلال جلوسها داخل المطار.

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نشر الحساب نفسه، مجموعة من الصور تجمع عارضة الأزياء بصديقها رونالدو خلال التنزه في الصحراء وركوب الجمال، مرفقة بها عبارة: "الأهرامات في مصر".

حقيقة حساب جوروجينا عبر "تويتر"

الحقيقة أن حساب "جورجينا" مفبرك وغير حقيقي، يتابعها عليه ما يقارب الـ1800 شخص، بينما تملك هي حسابًا وحيدًا على منصات التواصل الاجتماعي عبر "إنستجرام"، ويتابعها عليه ما يتجاوز الـ20 مليون شخص من مختلف دول العالم.

أين يتواجد نجم الكرة البرتغالي وصديقته جوروجينا؟

بالتزامن مع شائعة وصولها لمصر، يستمتع الثنائي بإجازتهما الصيفية في إسبانيا بصحبة أبنائهما، وسط شكوك عن زواجه منها رسميًا، حيث نشرت "جورجينا" صورة تجمعها به مدون عليها عبارة "نعم"، دون أن توضح معناها، وما إذا كانت تقصد موافقتها على عرض الزواج أم تشير لشيء آخر.