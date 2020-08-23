5 أخطاء ترتكبها عند شرب الماء "أبرزها الوقوف"

صحة

لاشك أن الماء من أهم احتياجات جسم الإنسان، فهو يمثل 60% من وزن الجسم، فيما يحتاج الجسم البشري إليه في جميع عمليات التمثيل الغذائي، إذ يساعد في الحفاظ على الصحة، فضلًا عن مساعدته لاستمرار صحة الكلى، ومواجهة نسبة الأملاح في الجسم.

وقالت الدكتورة ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، إن الأمر لا يتعلق فقط بشرب كمية كافية من الماء، ولكن أيضًا الحصول عليها بالطريقة الصحيحة.

وتقدم "ولاء"، لـ "هن" 5 أخطاء شائعة يمكنك ارتكابها أثناء تناول الماء، يجب تجنبها، على النحو التالي:

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تناول الماء أثناء الوقوف

قد لا تحصل على العناصر الغذائية من الماء إذا تناولته خلال الوقوف، لأنه قد لا يصل بالفعل إلى الأعضاء التي يجب أن يصل إليها.

الحصول على رشفات كبيرة وابتلاعها بسرعة

تناول المياه بسرعة لا يفي بالغرض من الحصول عليها، حيث يجري إيداع الشوائب التي من المفترض أن تخرج في الكلى والمثانة، فيما يمكن أن يساعد الحصول على الماء ببطء وأخذ رشفات صغيرة في تقوية الجهاز الهضمي وتحسين عملية التمثيل الغذائي.

تناول الماء مباشرة قبل أو بعد تناول الوجبة

عند تناول الماء قبل تناول الوجبة مباشرةً، لا يمكنك تناول الطعام بالشكل الصحيح، وإذا لم تأكل بشكل صحيح، فلن تحصل على ما يكفي من التغذية، كما أن تناول الماء مباشرة بعد تناول الوجبة يعطل عملية الهضم، كما يمكن أن يسبب الإمساك والغثيان.

تناول الكثير من الماء

على الرغم من أن معظم الناس لا يشربون ما يكفي من الماء، إلا أن هناك القليل ممن يبالغون فيه، حتى عندما يتعلق الأمر بالمياه، فإن شرب الماء الزائد ليس له فوائد صحية، ويمكن أن يسبب نقص الصوديوم في الدم، ويسمى أيضًا تسمم المياه، وقد يؤدي إلى تورم في الدماغ والغيبوبة.

عدم تناول الماء قبل وبعد التمرين

كثير من الناس لا يحصلون على الماء قبل وبعد التمرين، يمكن أن يسبب هذا الشعور بالصداع، لذا يجب على المرء أن يشرب ما لا يقل عن 250 مل من الماء قبل نصف ساعة من التمرين، كما يجب عليك الاستمرار في احتساء الماء أثناء التمرين.