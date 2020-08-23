صور.. فنانات تباهوا بملامحهن الطبيعية بدون مكياج "آخرهن هيفاء وهبي"

لايف ستايل

التخلي عن مساحيق التجميل، واحدة من الأمور التي تلجأ لها الفنانات بين الحين والآخر، للتباهي أمام جمهورهن بجمالهن الطبيعي، الخالي من أدوات المُساعدة وألوان المكياج.

وخلال الساعات الماضية، لفتت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، الأنظار عقب ظهورها في صورة جديدة لها بدون مكياج أو عدسات لاصقة كعادتها.

واستغرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر الفنانة اللبنانية هذه الصورة بهذا الشكل غير المألوف على طبيعة هيفاء وهبي التي تميل للمكياج الصارخ، إلا أن كل من فنان الماكياج اللبناني، بسام فتوح، والمصور الفوتوغرافي، محمد سيف الذين، شاركا الصورة معلقين عليها "وجه الأمل".

وأكد بسام فتوح لبرنامج "إي تي بالعربي"، أنه لم يكن مخططًا لهذه الصورة على الإطلاق، مشيرا إلى أنه كان وقتها يحضر مع هيفاء وهبي والمصور محمد سيف الدين، لجلسة تصوير جديدة من أجل إحدى العلامات التجارية.

هيفاء وهبي ليست الأولى التي تظهر بوجها الطبيعي متخلية تماماً عن المكياج، سبقها العديد من الفنانات العرب، وخاصة في مصر.

ومن أبرز الفنانات، اللاتي ظهرن بدون مكياج، الفنانة نانسي عجرم، التي ظهرت منذ عام، في صورة دون أن تستخدم مساحيق التجميل، وذلك عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليها، قائلة: "ًصباح الخير.. يوم جديد.. أمل جديد".

ياسمين رئيس، أيضا شاركت متابعيها من قبل، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، صورة ظهرت من خلالها دون أن تضع مساحيق التجميل.

وعلقت ياسمين رئيس على الصورة، قائلة: "الذين لا يلتفتون للتفاصيل مرتاحين بس الحقيقة فاتهم كتير".

صور ترصد ملامح الفنانات بدون مكياج

والعديد من الفنانات اللاتي ظهرن في أكثر من مرة بلوك طبيعي تمامًا، امتنعن خلاله عن وضع مساحيق التجميل، وحظين بإعجاب متابعينهن.

ولعل أبرزهن الفنانة ياسمين صبري، هند صبري، ريم مصطفى، نيللي كريم، مي كساب، هيدي كرم، ورحمة حسن.

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واختلفت التعليقات حول ظهور الفنانات بتلك الهيئة بين المشيدين بجرأتهن، وبين من وجد أن الفنانات كالنساء العاديات دون المشاهير، اللاتي يظهرن بملامحهن الطبيعية.