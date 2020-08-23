"ليس له علاج".. كل ما تريد معرفته عن مرض مؤمن زكريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هدى عبدالناصر

كسب مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي السابق، تعاطف المصريين، منذ ظهوره على خشبة المسرح مع الفنان أحمد عز، أثناء عرض مسرحية علاء الدين، وكان متأثرًا بهذه اللفتة الإنسانية واحتفاء الجمهور به، لدرجة البكاء.

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