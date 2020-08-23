10 علامات سلبية تشير إلى إفراطك في تناول الشاي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

رغم اعتقاد البعض أن تناول الشاي قد يكون مفيدا في بعض الأوقات، لكنه يمكن أن يسبب آثارًا جانبية، خاصة إذا كنت تشرب الكثير منه.

ويستعرض "الخليج 365" 10 آثار سلبية تشير إلى إفراطك في تناول الشاي، وفقا لموقع "eatthis".

1- تشعر بالتوتر أو القلق

قد تشرب الشاي للتغلب على التوتر أو القلق، ولكن إذا كنت تشرب الكثير مؤخرًا، فقد تلاحظ زيادة هذا الشعور.

تمامًا كما هو الحال مع الإفراط في تناول القهوة، فإن شرب الكثير من الشاي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم مشاعر القلق أو التوتر، يجب وضع حد أقصى للكافيين الخاص بك بأقل من 200 ملليجرام في اليوم، حسب الشاي، يجب ألا يزيد عن ثلاثة أكواب.

2- لا تنام جيدًا

في حين أن بعض أنواع الشاي يتم تصنيعها من أجل نوم سهل ومريح، إلا أن أنواعًا أخرى - مثل الشاي الأسود، على سبيل المثال - تحتوي عادةً على مادة الكافيين أكثر من غيرها.

تشير الدراسات إلى أن 200 ملليجرام من الكافيين لمدة تصل إلى ست ساعات أو أكثر قبل وقت النوم يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على جودة نومك بسبب الطريقة التي يثبط بها الكافيين الميلاتونين، هرمون النوم، يعتمد ذلك على الشخص، والتمثيل الغذائي، وكمية الكافيين التي تستهلكها من مصادر أخرى أيضًا.

قد لا يكون الشاي هو المصدر الوحيد، إذا كنت تشرب أكثر من ثلاثة أكواب من الشاي يوميًا وما زلت تحصل على مصادر كافية من الكافيين في مكان آخر، فهناك احتمال كبير أن يتأثر نومك.

إذا كنت ستشرب ما يصل إلى ثلاثة أكواب من الشاي يوميًا، فستحتاج إلى التأكد من أن هذا هو مصدر الكافيين الوحيد في اليوم، خلاف ذلك، قد تعاني من الأرق.

3- تعاني من حرقة في المعدة

إذا كنت تعاني من حرقة المعدة في كل مرة تشرب فيها الشاي، فقد يكون ذلك بسبب تناول كوب في الصباح.

ولكن حتى لو لم يكن لديك ارتجاع حمضي، فإن الكافيين الموجود في الشاي يمكن أن يسبب أعراض حرقة المعدة عن طريق إرخاء العضلة العاصرة التي تسد المريء من المعدة.

إذا لاحظت وجود علاقة مباشرة بين تناول الشاي وحموضة المعدة، فعليك تقليل تناولك للشاي.

4- لديك آلام متكررة في المعدة

ربما أخبرتك والدتك أن شاي الزنجبيل يمكن أن يساعد في تقليل أعراض آلام المعدة والغثيان، وهذا صحيحا لفوائد الزنجبيل، لكن تناول الكثير من الشاي أيضًا آلامًا في المعدة والغثيان.

تحتوي أوراق الشاي على العفص، والتي توفر الطعم الجاف المرتبط به، "العفص هي مركبات مرّة وقابضة للكثير من الأدوية يمكن أن تدمر بطنك" وبشكل أكثر تحديدًا، الأنسجة الموجودة في الجهاز الهضمي.

إذا أصبت بألم في المعدة بعد شرب الشاي، تناول بعض الخبز المحمص أو الجبن، يرتبط حمض العفص بالبروتينات والكربوهيدرات، لذا فإن تناول الطعام مع الشاي قد يساعد في تخفيف أعراض الغثيان أو آلام المعدة.

5- تعاني من الدوار

ما لم تكن تشرب الكثير من الكافيين، لن تشعر بالدوار بعد تناول كوب أو كوبين من الشاي مباشرة.

لكن تناول الكثير من الكافيين- سواء كان ذلك من الشاي أو القهوة- يمكن أن يسبب لك بالتأكيد الشعور بالدوار والدوخة، وعادة، لا يكتشف الأشخاص هذه الأعراض إلا إذا تناولوا أكثر من ستة أكواب من الكافيين.

إذا حافظت على شرب الشاي بكمية لا تزيد عن ثلاثة أكواب في اليوم، فلن تكون الدوخة مشكلة بالنسبة لك.

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6- لديك صداع متكرر

كما هو الحال مع معظم الأعراض، يمكن أن يساعدك الكافيين أو يؤذيك، في حين أن بعض الشاي "النعناع"، على سبيل المثال- يمكن أن يساعد في تخفيف الألم المصاحب للصداع أو الصداع النصفي، فإن الإفراط في تناول الشاي يمكن أن يسبب الصداع بالفعل.

إذا كنت تعاني من صداع متكرر، فحاول تقليل استهلاكك للكافيين إلى أقل من 100 ملليجرام في اليوم، لأن شرب الشاي بشكل دائم يمكن أن يسبب صداعًا متكررًا.

7- تشعر أنك مدمن للكافيين

إذا بدأت في الشعور بالحرص التام على تناول الكافيين، فقد تكون هذه علامة خفية على أنك تشرب الكثير من الشاي، كثيرًا وبانتظام.

الكافيين- سواء من الشاي أو القهوة- مفيد على المدى القصير، لكن التساهل المنتظم يمكن أن يسبب الاعتماد على الكافيين، والذي تتخلله أعراض الانسحاب المحبطة. كما ذكرنا سابقًا، قد يتعامل الشخص الذي يعاني من إدمان الكافيين مع الصداع والتعب.

لتجنب الوقوع ضحية الاعتماد على الكافيين، قد ترغب في تنظيم جدول لشرب الشاي للسماح لجسمك ببعض الراحة، رغم كل شيء، كلما طالت مدة اعتمادك على الكافيين بانتظام، كلما كان من الصعب إنهاء ذلك الأمر في الواقع، قد تزداد الأعراض سوءًا.

8- لديك نقص في الحديد

بالإضافة إلى مادة العفص الموجودة في الشاي والتي ترتبط بالكربوهيدرات والبروتينات، يرتبط العفص أيضًا بالحديد، لكنها ليست بالضرورة شيئًا جيدًا، خاصة إذا كنت تعاني بالفعل من نقص الحديد.

عندما يرتبط العفص بالحديد في جسمك، فإنها تمنعه من شق طريقه إلى الجهاز الهضمي، حيث يمتصه جسمك، وهذا يمكن أن يؤدي إلى نقص الحديد.

وفقًا للأبحاث، من المرجح أن ترتبط العفص الموجود في الشاي بالحديد النباتي، لذلك إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا، عليك تقليل استهلاك الشاي.

9- كثرة التبول

كما هو الحال مع أي مشروب، فإن السوائل تجعلك تتبول، ولكن الشاي مثل القهوة مدر للبول، مما يعني أنه يتسبب في زيادة التبول.

إذا كنت تستيقظ في منتصف الليل للتبول، أو إذا كان عدد مرات التبول طوال اليوم يعيق نمط حياتك، فقد يكون الوقت قد حان لإعادة التفكير في عدد أكواب الشاي التي تشربها.

10- أنت مصاب بالجفاف

الشاي مدر للبول، وبالتالي فإن كثرة التبول، إذا لم يتم اتباعها بالشرب المتكرر للماء، يمكن أن يؤدي إلى الجفاف.

يزيد الكافيين الموجود في الشاي من تدفق الدم إلى كليتيك، مما يرسل إشارة إلى الكلى لبدء التخلص من المزيد من الماء.

بالطبع، هذا يعتمد على نوع الشاي الذي تشربه، الشاي الأسود بشكل عام يحتوي على نسبة عالية من الكافيين، كما أن الكميات الكبيرة من الشاي الأخضر يمكن أن تؤثر أيضًا على ترطيب جسمك، ولكن مع شاي الأعشاب، الذي يكون بشكل عام منزوع الكافيين، تقل احتمالية تعرضك للتبول المتكرر أو التعرض للجفاف.

ما هي كمية الشاي التي تحتاجها للشرب حتى تصاب بالجفاف؟

تشير الأبحاث إلى أن الشخص الذي يشرب أكثر من 500 ملليجرام من الشاي- أي أكثر من ستة أكواب يوميا- سيعاني من الجفاف المرتبط بالتبول المتكرر.

نصيحة مهمة

تناول ما لا يزيد عن ثلاثة أكواب من الشاي يوميًا وستكون بصحة جيدة.