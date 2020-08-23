8 أشياء تحاول بها الشفاه إخبارك عن صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الشفاه مرآه لصحتنا، حيث تحتوي على أكثر من مليون نهاية عصبية وهي أكثر حساسية من أطراف أصابعنا.

لذلك بحاجة إلى رعاية خاصة، وفي بعض الأحيان، يمكن أن تشير إلى أن لدينا بعض المشاكل الصحية، بحسب ما ذكر موقع "brightside".

1- تشققات في زوايا فمك:

يؤدي تجمع اللعاب في زاويتي الفم، إلى جفاف الجلد وتشققه، ربما أنت معتاد على لعق شفتيك كثيرا، وهذا بالضبط ما يوفر الدفء والرطوبة المثاليين لخلق بيئة مناسبة لحدوث العدوى، وتعتبر الالتهابات أهم مسبب لهذه التشققات، وعليك ألا تتردد في زيارة الطبيب إن كنت تعاني منها كثيرا.

2-شفاه جافة ومشققة:

يمكن أن يشير جفاف شفتيك إلى نقص الرطوبة في باقي الجسم، أو بسبب المناخ أو الإجهاد، وفي هذه الحالة، يجب شرب المزيد من الماء واستخدام كريمات الترطيب.

ويمكن أن يكون سبب تشقق الشفاه، هو الحساسية، لذا عليك الانتباه إذا كان لديك بعض الأعراض الأخرى مثل الحكة، على سبيل المثال.

3-نتوءات على الشفاه:

بثور الشفتين قد تسبب الألم أو الضيق، لكنها في الغالب حميدة، وسريعا ما تختفي دون الحاجة للعلاج، وربما تكون ناتجة عن إصابة، مثلما يحدث بعد حقن تكبير الشفتين بحمض الهياليورنيك.

كما قد تنجم عن ردات فعل تحسسية للطعام، ومن الشائع جدا أن تكون البثور عرضا لعدوى فيروسية مثل الهربس، وفي هذه الحالة تكون الرعاية الطبية المناسبة ضرورية ومؤكدة.

4- حلقة حمراء حول الشفاه:

من أكثر الأسباب شيوعا لظهور حلقة حمراء حول الفم، ما يعرف بالالتهاب الجلدي الناتج عن كثرة اللعق، حيث إن اللعق المتكرر يجفف الزيوت الطبيعية على الجلد المحيط بالشفتين، ويجعله أحمر اللون مصحوبا بالحكة.

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ويعتبر استخدام المرطبات البسيطة والكف عن تلك العادة المزعجة، أفضل حل لهذه المشكلة.

5- التجاعيد على الشفة العليا:

إذا بدأت تلاحظ الكثير من التجاعيد في الشفة العليا، فقد يكون هناك أسباب جسدية وعاطفية، لذلك انتبه إلى عاداتك السيئة، مثل استخدام التدخين كثيرا أو التوتر.

6- تلون الشفاه:

يمكن أن تشير الشفاه الزرقاء إلى ضعف دوران الأكسجين في الدم، ويمكن أن يكون لديك نفس الأعراض في أصابعك وأصابع قدميك.

وقد تشير الشفتان البيضاء أو الشاحبة إلى فقر الدم الذي يتطلب في الواقع عناية طبية، ومن الممكن أيضا أن يكون لديك انخفاضا في نسبة السكر بالدم، أو مشاكل في الدورة الدموية أو نقص فيتامين.

7- انتفاخ الشفاه:

يمكن أن يكون التورم علامة على وجود رد فعل تحسسي، لذا إذا لاحظت أن شفتيك تكبر في كل مرة تستخدم فيها مستحضرات تجميل معينة، تخلص منها، ولكن إذا كانت شفتاك تكبر وتكبر خلال فترة زمنية قصيرة، اتصل بالطبيب فورا.

8- بقع سوداء على الشفاه:

يمكن للبقع السوداء على الشفتين أن تنتج عن عدة أسباب، ويجب عدم تجاهلها بأي شكل من الأشكال.

وأفضل خطوة تقوم بها، هي اللجوء إلى الطبيب للحصول على التشخيص الصحيح لحالتك، حيث إن زيادة التصبغ حالة شائعة، تسبب بقعا بنية اللون قد تظهر على الشفتين فقط، أو تكون على الوجنتين والأنف والجبين أيضا.

وتعتبر بقع الشمس سبب آخر، لكنك ستشعرين بهذه البقع أكثر مما ستلاحظينها بعينيك، ومن المهم مراقبة هذه البقع بانتظام واستشارة الطبيب، لاحتمال تحولها إلى شكل مرضي خبيث.