دراسة تكشف مدة بقاء كورونا في اللحوم والأسماك المجمدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يواصل العلماء في مختلف أنحاء العالم بحثهم في كل مكان، لكشف كل جديد عن فيروس كورونا المستجد، الذي يهدد كل البشر في الفترة الأخيرة.

الخطر الجديد الذي يهدد البشر يتمثل في مدة بقاء فيروس كورونا في اللحوم والأسماك المجمدة، وهو ما يستعرضه "الخليج 365"، وفقا لصحيفة " thesun".

توصلت دراسة جديدة إلى أن فيروس كورونا يمكن أن يعيش على اللحوم والأسماك المجمدة لمدة ثلاثة أسابيع، حيث يحذر العلماء من أن الأطعمة الملوثة يمكن أن تسبب تفشي كوفيد-19، لأنه يعيش في درجات الحرارة المنخفضة.

تم تقطيع أجزاء فردية من سمك السلمون والدجاج من محلات السوبر ماركت في سنغافورة، وأضيفت إليها عينة من الفيروس التاجي.

Advertisements

بعد ذلك تم تخزين اللحوم والأسماك المصابة في درجات حرارة متجمدة لمعرفة ما إذا كان الفيروس يمكنه البقاء على قيد الحياة، وتم وضعها في ظروف تحاكي تلك المستخدمة في نقل الطعام بين البلدان- بين 4 درجات مئوية، وهي درجة حرارة التبريد القياسية، و 20 درجة مئوية تحت الصفر، وهي درجة حرارة التجميد القياسية، وبعد 21 يومًا، كان الفيروس التاجي لا يزال موجودًا في عينات اللحوم والأسماك.

يحذر العلماء الآن، من أن هذا قد يفسر تفشي المرض في البلدان التي لم يكن لديها أي حالات إصابة بفيروس كورونا لفترات طويلة، ويمكن أن يؤدي إلى الزيادة في المستقبل.

الإنفلونزا المجمدة

تنص الدراسة على ما يلي: "هناك حاجة إلى تفسير لإعادة ظهور تفشي كورونا في الدول التي لم يكن لديها أي حالات إصابة، بعدما ظهرت حالات تفشي حديثة في فيتنام ونيوزيلندا وأجزاء من الصين حيث لم تكن هناك أي إصابات منذ بضعة أشهر".

تكشف الدراسة: "يعد استيراد الأغذية الملوثة وتغليفها مصدرا كارثيا لمثل هذه الأوبئة، في حين أنه يمكن القول أن انتقال العدوى عبر الأطعمة الملوثة ليس طريقًا رئيسيًا للعدوى، فإن احتمال انتقال العناصر الملوثة إلى منطقة لا يوجد بها كورونا، وبدء تفشي المرض يعد فرضية مهمة، من المحتمل أن تسبب تفشيا جديدا".