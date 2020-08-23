بعد أيام من وفاة مصطفى حفناوي.. البلوجر ميرنا عبد الوهاب تعلن إصابتها بكورونا

علاقات و مجتمع

أعلنت البلوجر الشهيرة، ميرنا عبد الوهاب، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، والتي أكدت أن الأمر صعب، ومن الأفضل عدم الاستهانة به.

وفي مقطع فيديو لا يتخطى الدقيقتين، خرجت "البلوجر" بهيئتها الطبيعية دون مساحيق تجميل كعادتها تعلن عن إصابتها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مؤكدة إنها تتبع بروتوكول وزارة الصحة، خلال عزلها في المنزل.

ودونت "عبد الوهاب": "الحمدلله علي الابتلاء، عندي كحه شديدة و لو اتكلمت كلمتين بس بدخل في نوبة كحه وضيق، وأحيانًا خوف بعياط من ضيق التنفس أنا مش طالعة اشرح أنا فيا ايه أو عايزة الناس تقول ياعيني أو تطلعني تريند، بس انا طالعة عشان تعرفوا ان الكورونا مخلصتش".

متابعة: "بحكم الشغل والاختلاط بمصابين، طبيعي اتنقلتلي، الوقايه مش هتحميني لاني بخالط ناس كتير، لكن ايه عذر باقي الناس اللي بتخالط من عير احتياطات الوقاية على الأقل أعمل اللي عليك وخاف الموضوع مش سهل".

وسردت البلوجر الأعراض التي شعرت بها قائلة: "الأعراض هتخليك تحس أن دي النهاية وإنك حرفيا هتموت وتبقي مش عارف هتشوف النور تاني والناس ولا لا وبتبقى مقدر نعمه الشم والتدوق اللي مكنتش مهتم بيهم حتي النفس اللي داخل و خارج منغير وجع بتقدره".

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متابعة: "الحمى والحرارة مميتين وخوفك على أهلك لأن جسمهم ضعيف ميتحملش اللي جسمك متحمله لانهم عندهم أمراض مزمنة وعامل السن و المناعة عندهم أضعف".

واختتمت: "خاف ربنا وخاف على نفسك وأهلك وخد بالك مبقولش اتحبس بس خد الوقاية والاحتياطات".

الجدير بالذكر إن "ميرنا" كانت تُطالب بالدعاء لليوتيوبر "مصطفى حفناوي" الذي توفى في 10 من الشهر الجاري، وخيم الحزن حينها علىصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة صفحات "البلوجر" الشهيرة.

يذكر أن عقب مصطفى حفناوي، أًصيب أكثر من بلوجر، كان على رأسهم خالد جاد، ومي ماهر، وأخرهما ميرنا عبد الوهاب.