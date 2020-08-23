السيرة الذاتية لـ سارة عزام أول سيدة تشغل مدير نيابة إدارية بالمنيا

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أصدر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية قرارًا صباح اليوم، بتعيين المستشارة سارة محمد عبد الحميد أبو العزم، مديرًا للنيابة الإدارية بمغاغة بمحافظة المنيا، لتصبح أول سيدة تتولى منصب مدير نيابة بمحافظة المنيا.

ويستعرض "هن" السيرة الذاتية لأول سيدة تشغل هذا المنصب في محافظة المنيا.

- حصلت على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس سنة 1996 بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف الأولى.

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عينت بالنيابة الإدارية عام 1997.

حصلت على درجة الماجستير في القانون العام سنة 1998.

تدرجت في مسيرتها المهنية، حيث عملت بنيابة شبرا الخيمة ونيابات محافظة المنيا، ثم رئيسًا للجنة التأديب بمكتب فني المنيا.

جرى ترقيتها لدرجة نائب رئيس هيئة في عام 2018.