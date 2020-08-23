الامارات | عروسان يحتفلان بزفافهما مرتين.. و33 من الحضور يصابون بالفيروس في ألمانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن عروسان يحتفلان بزفافهما مرتين.. و33 من الحضور يصابون بالفيروس في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثبتت نتائج الاختبارات إصابة 33 شخصاً بفيروس كورونا بعد حضورهم حفل زفاف في مدينة جروس - جيراو غربي ألمانيا.

وقالت اوته كيبر، من مكتب صحة الدائرة، إن بعض الأشخاص هم الذين بادروا بإجراء الاختبار.

وأضافت: «أجريت الاختبارات في مراكز مختلفة أو عن طريق طبيب المنزل، الأمر الذي اختلفت معه مدة وصول النتائج، وأبلغ كل أصحاب النتائج الإيجابية على الفور".

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وحسب البيانات الصادرة عن السلطات المحلية، فقد احتفل العروسان بزفاهما مرتين الأولى في السابع من الشهر الجاري والثانية في 14 من الشهر نفسه، في الأولى حضر 100 شخص وفي الثانية 160 شخصاً.

وأوضحت البيانات أن أحد المصابين أو مصابين عدة نقلوا العدوى إلى غيرهم في تلك الأثناء دون أن يدروا.

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