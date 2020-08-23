الامارات | مع اقتراب الدراسة.. كيف يجلس الطفل على المكتب بشكل صحيح؟

شكرا لقرائتكم خبر عن مع اقتراب الدراسة.. كيف يجلس الطفل على المكتب بشكل صحيح؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت حركة «الظهر الصحي» الألمانية من أن جلوس الأطفال على مكاتبهم الصغيرة بشكل خاطئ مثل ثني الظهر وسحب الكتف للأمام يمكن أن يسبب مشاكل خطيرة لهم.

ولتجنب هذه المخاطر ينصح الخبراء الألمان باستخدام مكاتب ومقاعد مناسبة ومريحة، إذ إن المقعد المريح ينبغي أن يسمح بأوضاع وزوايا جلوس مختلفة، بينما تشجع وسادة الجلوس المتحركة على تغيير وضعية الجلوس من آن لآخر.

ويجب أن يكون ارتفاع المقعد ومسند الظهر قابلين للتعديل بسهولة. ويجب على الآباء التأكد من أن مسند الظهر يدعم لوحي الكتف ويتناسب مع الفقرات القطنية.

ويتعين أن يكون ارتفاع المكتب قابلاً للتعديل باستمرار ويوفر مساحة كافية لأدوات المدرسة. وإذا كان من الممكن أيضا إمالته، فسيتم إراحة العمود الفقري والعضلات. ويوصي الخبراء بزاوية ميل لا تقل عن 16 درجة.

وللحفاظ على ظهر الطفل لابد أن:

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- تكون وسادة الجلوس في مستوى ارتفاع الطرف السفلي من عظمة رأس الركبة.

- تلمس القدمان الأرض.

- تكون راحتا اليدين قادرتين على الانبساط على سطح المكتب دون ثني الكتف بحيث يشكل الساعد والعضد زاوية قدرها 90 درجة.

وبشكل عام يتعين على الآباء تشجيع الطفل على ترك المكتب، والتحرك بعض الشيء في المنزل، وتغيير وضعية الجلوس من آن لآخر.

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