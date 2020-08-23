"فرنسا وإيطاليا بمصر".. كيف تقضي يوما ممتعا في بورسعيد بـ 200 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في ظل الطقس الحار، يبحث كل منا، خاصة سكان القاهرة، عن الذهاب إلى المدن الساحلية لقضاء وقت ممتع مع الأسرة، الغالبية يذهبون إلى الإسكندرية، أو الغردقة، أو الساحل الشمالي، أو شرم الشيخ، وغيرها من الأماكن المعروفة، ولكن هل فكرت يوما في زيارة مدينة آخرى ساحلية جميلة، وهي بورسعيد؟.

تزخر محافظة يورسعيد، بالعديد من الأماكن الجميلة التي يمكن الاستمتاع بها، وزيارتها في رحلة سريعة خلال يوم واحد، ولكن كيف يمكنك ذلك؟.. هذا ما يستعرضه "الخليج 365"، وفقا لما ذكره "جروب Travel Secrets club" المعني بكل ما يخص السياحة والسفر، عبر "فيسبوك"، والذي يضم نحو 2.5 مليون شخص حول العالم.

موعد القطار

احرص على أن تستغل اليوم من ساعاته الأولى، وعليك التوجه إلى محطة مصر في رمسيس، واستقلال قطار الساعة 6.15 صباحا، والذي سيصل إلى بور سعيد حوالي الساعة 10.30 صباحا.

زيارة معدية بورفؤاد

عند الوصول إلى المدينة الساحلية الجميلة، أول شئ عليك فعله، هو استقلال تاكسي يصل بك إلى معدية بورفؤاد، تكلفته من 10 لـ 15 جنيها فقط.

زيارة المجمع إسلامي على الطراز التركي

عندما تصل إلى بورفؤاد، ستجد المجمع الإسلامي حيث المكان المصمم على الطراز التركي، يمكنك التقاط الصور عند "الڤلل" المصممة هناك على الطراز الفرنسي والإيطالي، وستجد أيضا "الڤيلا" التي شهدت تصوير مسلسل "ليالي أوچيني"، وكذلك ستجد قصر الرئيس الراحل أنور السادات.

عودة لكورنيش بورسعيد

بعد ذلك تعود إلى بورسعيد عن طريق المعدية أيضا، وتستقل تاكسي إلى الكورنيش لأن المسافة سيرا على الأقدام ستكون متعبة للبعض.

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ماذا ستفعل على الشاطئ؟

بمجرد وصولك إلى الشاطئ ستستمتع بجمال المدينة التي تطل على البحر المتوسط، سيمكنك تجميع الصدف ورسم أشكال به، إضافة إلى الاستمتاع بالهواء الجميل والطقس الرائع، كما أنه بإمكانك التقاط صور للاحتفاظ بهذه الذكريات التي لن تنسى.

رحلة إلى سوق السمك

بعد ذلك ستستقل تاكسي آخر لتذهب إلى سوق السمك، حيث تعرف المدينة الباسلة بجمال هذا الطعام هناك، في السوق ستختار الأسماك التي تشتهيها، وتذهب بها لأي مطعم كي يجهزها لك، لتتناول غذاء رائعا،، لن يكلفك الكثير.

حلوى خاصة

بعد تناول الأسماك الشهية، يمكنك تناول حلوى خاصة وهي "كاساتا" الغنية بالقشطة والفواكه المجففة والكريمة، من أحد الأماكن المشهورة هناك "سلسبيلة ".

نهاية اليوم بـ"شوبينج"

بعد تناول الحلوى البورسعيدية الشهيرة، يمكنك زيارة السوق التجاري، ورؤية الأنواع المختلفة للملابس، ومنها المستوردة، ويمكنك الشراء أيضا والقيام بـ"شوبينج" لن يكلفك الكثير، فالأسعار هناك رخيصة جدا، وفي متناول اليد.

تكلفة بسيطة

هذه الزيارة ستكلفك حوالي من 200 إلى 250 جنيها فقط شاملة مصروفات القطار أيضا، مع اختلاف أذواق كل شخص، ومراعاة أنك لن تشتر ملابس من السوق التجاري.