إنتاجه في نوفمبر.. لقاح روسي جديد يقتحم سباق محاربة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يبدو أن روسيا على أعتاب إنتاج لقاح ثان جديد بعد "سبوتنيك"، في طريق محاربة فيروس كورونا المستجد، الذي أصاب الآلاف الملايين حول العالم وتسبب في وفيات لا تعد ولا تحصى.

ويستعرض "الخليج 365"، تفاصيل اللقاح الروسي الثاني، وفقا لموقع " timesofindia".

لقد مر أكثر من ثمانية أشهر منذ ظهور كورونا لأول مرة في ووهان، ولم يعد العالم كما كان منذ ذلك الحين.

اعتبارًا من الآن، هناك أكثر من 23 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، وقد تسبب الفيروس في وفاة ما يقرب من 8 ملايين شخص.

وببساطة، فإن الوباء لم ينته بعد، ومع ذلك، حتى مع استمرار انتشار فيروس كورونا الجديد في العالم ، يعمل العلماء والخبراء الطبيون ليلا ونهارا لتطوير لقاح فعال لاحتواء المرض.

لقاح روسيا الثاني لفيروس كورونا "EpiVacCorona"

بعد أن أصبحت أول دولة في العالم تطلق لقاحًا لفيروس كورونا الجديد، يُطلق عليه اسم "Sputnik V"، أعلنت روسيا نجاح لقاحها الثاني ضد كورونا في التجارب الأولية.

وفقًا لتقرير IANS، تم تطوير لقاح كوفيد الثاني من قبل مركز أبحاث Vector State لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية في روسيا وتم تسميته "EpiVacCorona".

نتائج التجارب المبكرة

اللقاح مختلف عن "سبوتنيك" الذي طوره معهد جماليا للأبحاث العلمية للأوبئة والأحياء الدقيقة مع وزارة الدفاع الروسية.

Advertisements

وفقًا للتقارير الأولية، فإن لقاح EpiVacCorona لم يسبب أي آثار جانبية لدى المتطوعين.

تم الإبلاغ عن أن اللقاح يحفز استجابة مناعية فعالة بعد جرعات المتطوعين مرتين في فترة 14-21 يومًا، تم إعطاء متطوع واحد فقط جرعتين من EpiVacCorona، حتى الآن.

هل له أثار جانبية؟

وذكرت وكالة أنباء تاس: "جميع المتطوعين الملقحين يشعرون بصحة جيدة، حتى الآن، تم إعطاء التطعيم الأول لـ 57 متطوعًا، بينما تلقى 43 دواءً وهميًا".

موعد انتهاء التجارب والتسجيل والإنتاج

من المقرر أن تنتهي التجارب السريرية للقاح الروسي الثانى فى سبتمبر، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ، كما ترغب روسيا في أن يتم تسجيله في شهر أكتوبر على أن يتم إنتاجه في نوفمبر.

انتقادات اللقاح الأول

لقاح Sputnik V الروسي الأول، واجه عاصفة من الانتقادات منذ أن حصل على الموافقات لإنتاجه، حيث أن الجدول الزمني المتسارع لتطوير اللقاح الروسي وعدم وجود تجارب تؤكد السلامة، أثار تساؤلات حول سلامته وفعاليته.

اللقاحات المرشحة حاليًا

حتى الآن، هناك أكثر من 160 لقاحًا مرشحًا في مراحل مختلفة من التجارب السريرية وخمسة منهم قد وصلوا بالفعل إلى المرحلة الأخيرة الحاسمة من التجارب البشرية لمحاربة فيروس كورونا شديد العدوى.

وتجدر الإشارة إلى أن تطوير لقاح آمن وفعال هو عملية معقدة وتستغرق وقتًا طويلاً، ومع ذلك، نظرًا لمعدل انتشار الفيروس التاجي الجديد في جميع أنحاء العالم، يعمل العلماء والباحثون بسرعة فائقة لتطوير لقاح لكوفيد-19.