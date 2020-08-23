مستحضرات لا غنى عنها لجمالك

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 أغسطس 2020 04:44 مساءً - إليك أهم المستحضرات التي يجب أن تكون لديك دائماُ لمفعولها الجمالي الفوري أو لعطرها الآخاذ والمميز أكان من عطر العود أو من ماء العطر المنعش . تألقي بـ بشرة نضرة لامعة وشفاه مرطبة صحية وعيون زهرية – طبيعية .





بودرة غلو" سولار غلة سويت بينك من دولتشي أن غابانا" Dolce Gabbana Beauty Solar Glow Sweet Pink سولار غلة سويت بينك من دولتشي أن غابانا



هايلايتر " أمبينت أنفينيتي بودر من أورغلاس" Hourglass Ambient Lighting Infinity Powder أمبينت أنفينيتي بودر من أورغلاس

عطر" عود روزوود فراغرانس من ميزون كريستيان ديور" Maison Christian Dior Oud Rosewood Fragrance عود روزوود فراغرانس من ميزون كريستيان ديور

ملمع شفاه" لو فيتو غلوس رقم 4 من سيسلي " Sisley Le Phyto Gloss N4 لو فيتو غلوس رقم 4 من سيسلي

ماء العطر " لي زو دو شانيل باري ريفيرا " Les Eaux De Chanel Paris Riviera Advertisements لي زو دو شانيل باري ريفيرا

ظلال عيون" فواياجير أيشادو باليت من نارس" Nars Voyageur Eyeshadow Palette فواياجير أيشادو باليت من نارس

برايمر" أول نايتر غلو برايمر من أربان ديكاي" Urban Decay All Nighter Glow Primer أول نايتر غلو برايمر من أربان ديكاي

سيروم" أباي رويال من غيرلان" Guerlain Abeille Royale Serum أباي رويال من غيرلان تابعي المزيد: مكياج ناعم على طريقة نادين نجيم

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