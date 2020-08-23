مستحضرات لا غنى عنها لجمالك

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 أغسطس 2020 04:44 مساءً - إليك أهم المستحضرات التي يجب أن تكون لديك دائماُ لمفعولها الجمالي الفوري أو لعطرها الآخاذ والمميز أكان من عطر العود أو من ماء العطر المنعش . تألقي بـ بشرة نضرة لامعة وشفاه مرطبة صحية وعيون زهرية – طبيعية .
بودرة غلو" سولار غلة سويت بينك من دولتشي أن غابانا" Dolce Gabbana Beauty Solar Glow Sweet Pink
هايلايتر " أمبينت أنفينيتي بودر من أورغلاس" Hourglass Ambient Lighting Infinity Powder
عطر" عود روزوود فراغرانس من ميزون كريستيان ديور" Maison Christian Dior Oud Rosewood Fragrance
ملمع شفاه" لو فيتو غلوس رقم 4 من سيسلي " Sisley Le Phyto Gloss N4
ماء العطر " لي زو دو شانيل باري ريفيرا " Les Eaux De Chanel Paris Riviera
ظلال عيون" فواياجير أيشادو باليت من نارس" Nars Voyageur Eyeshadow Palette
برايمر" أول نايتر غلو برايمر من أربان ديكاي" Urban Decay All Nighter Glow Primer
سيروم" أباي رويال من غيرلان" Guerlain Abeille Royale Serum
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