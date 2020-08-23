خطوات تطبيق مكياج العيون الزهري بأسلوب السموكي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 أغسطس 2020 04:44 مساءً - يُعتبر المكياج السموكي من تقنيات المكياج المعتمدة حول العالم، وله أثر جذاب على إطلالاتكِ، وهو من أجمل أساليب مكياج العيون الراقي المناسب لكل الإطلالات، ولتطبيقه اعتمدي هذه الخطوات لمظهر مميز يبرز جمالك.



خطوات تطبيق مكياج السموكي

خطوات تطبيق مكياج السموكي



لتطبيق مكياج السموكي الزهري، ابدئي أولًا بتحديد لون بشرتك، من خلال وضع كريم أساس مناسب للون بشرتك أو أغمق بدرجة واحدة، وذلك لمساعدتك في إخفاء الشوائب والتمتع بإطلالة نضرة، وطبقي الكونسيلر تحت العينين لإخفاء الهالات السوداء والخطوط الرفيعة التي من شأنها أن تفسد جمالك، ثم ابدئي بتطبيق ظلال العينين الزهري على الجفن العلوي المتحرك من الزاوية الداخلية وحتى نهاية الزاوية الخارجية للعين، وضَعِي ظلال الجفنين باللون الأبيض أسفل الحواجب لتحديدها وإضافة مظهرًا أكثر إشراقة وجمالًا، ومن ثَمَّ قومي بتحديد عينيك عبر رسم خط عند نهاية الرموش لمظهر مميز بالآيلاينر، وقومي بتحديد الجفن السفلي بواسطة الكحل الزهري أو أي لون ترينه مناسبًا، ومن ثَمَّ ضعي على رموشك الماسكارا السوداء لتصبح أكثر كثافة وطولًا، ثم تزيني بأحمر الشفاه الزهري لإضافة المزيد من الأنوثة لمظهرك، وإن رغبتِ في إطلالة أكثر جمالًا واحترافية قومي أولًا بتنظيف العيون بمنظف خاص جيدًا، ومن ثَمَّ رطِّبيها لحمايتها من آثار المكياج، وطبقي طبقة خفيفة من الكونسيلر على الجفون العلوية لتثبيت المكياج ووضع قاعدة لونية واحدة تُظهر اللون بوضوح، وربِّتي عليها بقليل من البودرة قبل استخدام ظلال العيون.

تابعي المزيد: مكياج ناعم على طريقة نادين نجيم



خطوات تطبيق مكياج السموكي للعيون الصغيرة

خطوات تطبيق مكياج السموكي للعيون الصغيرة



تعاني النساء ذوات العيون الضيقة أو الصغيرة من وضع مكياج يبرز جمالهن بالطريقة المطلوبة، ولتطبيق مكياج السموكي جربي -عزيزتي- هذه الطريقة معنا: قومي أولًا بتوزيع اللون الأساسي سواء كان الزهري أو غيره على كامل الجفن، مع عمل مثلث في طرف العين من الخارج لسحب العين وتكبيرها، ثم قومي بدمج اللون جيدًا لإزالة الحدود بشكل ناعم ونظيف، وذلك باستخدام الفرشاة المخصصة، وضَعِي لونًا أفتح على الجفن المتحرك بفرشاة أخرى، واحرصي على رسم المثلث في طرف العين أيضًا لتكبيرها، ومن ثَمَّ ضعي طلاء العينين الأسود بشكل بسيط على زاوية العين من الخارج بطريقة لا تتعدى الجفن المتحرك وتبرز المثلث لتكبير العين، ويُفضَّل دائمًا لعمل سموكي العيون أن تحدِّدي بداية العين بلون فاتح لإبراز العين وتكبيرها، ثم تحديد العين من منابت الرموش بجل الآيلاينر، والدمج باستخدام فرشاة صغيرة مع ألوان الآيشادو السموكي، وبعدها قومي بتركيب الرموش لتمنحك عينين أوسع، وارسمي العين من الأسفل بالأسود ثم ادمجيه باللون الغامق للسموكي؛ لإعطاء العين مساحة واسعة وتكبيرها وتخفيف اللون من داخل العين كذلك، ويمكن وضع الرموش السفلية أيضًا لإعطاء العين مساحة أكبر وأجمل، ويمكنك اللجوء للكُحْل البيج داخل العين لتكبير أكثر.

تابعي المزيد: طريقة تطبيق مكياج برونزي للبيضاوات والسمراوات