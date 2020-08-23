كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 أغسطس 2020 04:44 مساءً - تعتمد صبغة الأومبري على تلوين الشعر بشكلٍ متدرج من الأعلى للأسفل أو العكس، بحيث يكون القسم العلوي من الشعر ذا لونٍ غامق، بينما يتدرج اللون الفاتح في أطراف الشعر ليكونَ الشعر ممزوجاً بطريقةٍ فنيةٍ بعدةِ ألوانٍ تتناسب مع بعضها البعض.

شهدنا هذه التقنية المميزة لصبغ الشعر منذ عدة سنوات ومازال استخدامها مستمر حتى الآن، وتتناسب هذه الصبغة مع جميع أنواع الشعر، سواء كان شعرك قصيراً أو طويلاً، وتُشكل بمختلف تدرجاتها خيارك الأمثل لإبراز جمالك.

"الخليج 365.نت" اختار لك مجموعة من أحدث درجات الشعر البني الأومبري التي من شأنها أن تُضفي مزيداً من الجمال والجاذبية والأنوثة لإطلالتك، لتختاري ما يناسبك منها.

درجات الشعر البني الأومبري لصيف 2020



أومبري بني أشقر عسلي

أومبري بني أشقر عسلي صيحة صيف 2020

يُعتبر من أجمل الألوان التي تفتح لون البشرة في فصل الصيف، ويتماشى مع كافة ألوان البشرة، لأنه يبرز جمالها ويمنحها الإشراق والتألق والمزيد من الجاذبية.

أومبري بني كاراميل

أومبري بني كاراميل من أجمل صيحات صبغات الشعر للعام 2020

يمنح لون الكاراميل الشعر جمالاً أخاذاً، حيث تمتاز الإطلالة بالجاذبية على أي وجه، وهو من اجمل صيحات ألوان صبغات الشعر لصيف 2020، ومن ابرز الألوان التي تساعد على تفتيح لون البشرة ومن أجملها.



أومبري بني فاتح

أومبري بني فاتح لإطلالة مميزة

يُعطي الشعر مظهراً متألقاً ومتجدداً دائماً، هو من أجمل الألوان التي تفضلها الكثيرات من النساء اللواتي يفضلن دائماً تغيير ألوان شعرهنَّ، والراغبات في التجديد المستمر لتحسين مظهرهنَّ من حين إلى آخر.



أومبري بني ذهبي

أومبري بني ذهبي من الألوان الرائجة لهذا الصيف

يُعتبر من أبرز صيحات ألوان صبغات الشعر التي تساعدك لتحصلي على إطلالة مفعمة بالحيوية والجاذبية، يُمكنك أن تعتمديه لتتألقي وتبرزي جمالك وسحر إطلالتك في يومياتك كما في مناسباتك.

أومبري بني أشقر فاتح

أومبري بني أشقر فاتح للمزيد من الإشراق

يُعتبر من أحدث صيحات الموضة في عالم ألوان صبغات الشعر لصيف 2020، وميزة هذا اللون أنه يساعدك على تفتيح لون البشرة وإضفاء الرونق والنضارة، ومن الالوان الجريئة لإطلالة عصرية مفعمة بالجمال والجاذبية والأنوثة.

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أومبري بني غزالي

أومبري بني غزالي لإطلالة عصرية

يتميز بلونه الحيوي والعصري ويمنح المرأة إطلالة أنثوية جذابة، فهو من أحدث تقنيات تلوين الشعر، ووفقًا لخبراء الشعر، فإنّ اللون البني الغزالي يليق بكل أنواع وألوان البشرة، وهو ترند صيف 2020.

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أومبري بني شوكوته فاتح

أومبري بني شوكولاته فاتح لإطلالة كلاسيكية

يُضفي هذا اللون لمسة مُشرقة إلى إطلالتك، وهو من الالوان التي تمنح بشرتك رونقاً خاصاً ويعمل على منحك إطلالة مفعمة بالحيوية، وسيعطيك شكلاً مختلفاً، وإشراقة مميزة.



أومبري بني كستنائي محمر

أومبري بني كستنائي محمر من أبرز صيحات ألوان الشعر لصيف 2020

لا يزال لون البني الكستنائي سيد الألوان والموضة المستمرة، ويشكّل العنوان الأبرز لصيحات صبغات الشعر الرائجة في صيف 2020، ويتميّز هذا اللون بأسلوبه المتنوع مما يجعل منه الخيار الأمثل لمختلف ألوان البشرة.



أومبري بني أشقر كريمي

أومبري بني أشقر كريمي يعتبر من الألوان العصرية اللافتة

إذا كنت تبحثين عن اللون اللافت والذي يجعلك محطّ أنظار الجميع، فما عليك سوى إعتماده، لإطلالةٍ ملفتةٍ أكثر ومتميزة ولإظهار نضارة وجهك.

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أومبري بني شوكولاته غامق

أومبري بني شوكولاته غامق لإطلالة مشرقة

يُعد لوناً مميزاً بالإضافة إلى كونه جذاباً، يمكنك إعتماده لتتألقي بلوك عصري رائع يبرز جمالك ويمنحك إطلالة مشرقة ولافتة.



أومبري بني أشقر غامق

أومبري بني أشقر غامق يعتبر من الألوان الأكثر رواجاً لصيف 2020

إذا كنت من صاحبات البشرة الحنطية أو السمراء، وتبحثين عن الطريقة المثالية لتفتيح لون بشرتك، ننصحك باختيار البني الأشقر الغامق لتتألقي بإطلالة شرقية وجذابة وتعززي جاذبيّتك وإطلالتك.



خطوات صبغ الشعر الأومبري في المنزل:

كيفية صبغ شعر أومبري بني في المنزل

إحضار عبوة الصبغة بعد اختيار اللون المرغوب.

تمشيط الشعر جيداً وتقسيمه الى عدة اقسام.

إرتداء القفازات ومزج مكونات الصبغة كما هو مُوضح على العبوة.

وضع الصبغة القاتمة على النصف الاعلى من الشعر مع الابتعاد عن الجذور، وإستخدام الهاي لايتر أو الشادو بداية من منتصف الشعر وحتى الأطراف بإستخدام الفرشاة الخاصة بذلك.

تترك الصبغة على الشعر المدة الموضحة على العبوة.

يتم غسل الشعر جيداً بالشامبو، ويجب إستخدام بلسم او حمام كريم للحفاظ على رطوبة ونعومة الشعر.

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