أفضل ألوان المناكير لأظافر القدمين..ستعجبك الخيارات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 أغسطس 2020 04:44 مساءً - يمتد موسم العناية بأظافر القدمين على مدار السنة، وليس خلال الصيف فقط. فإذا كانت جائحة الكورونا التي تجتاح العالم بأكمله، تمنعك من الذهاب الى صالونات التجميل لتزيين أظافر قدميك بألوان طلاء الأظافر الرائجة والجذابة، نرصد لك في هذا المقال، أفضل ألوان المناكير لأظافر القدمين، والتي ستسلط الضوء على أظافرك وقدميك وتمنحك إطلالة أنثوية أنيقة، فاختاري من بينها ما يناسبك.



الأزرق الفاتح

الأزرق الفاتح



الأزرق الداكن لون كلاسيكي وتقليدي في ما يتعلق بتزيين أظافر القدمين، على عكس اللون الأزرق الفاتح المستوحى من الدنيم، فهو خيار رائع لجميع ألوان البشرة، ويسلط الضوء على قدميك وأظافرك. ننصحك باستخدام المناكير الأزرق الفاتح من علامة Tenoverten: Tenoverten Nail Polish in Austin، أو Jinsoon: Jinsoon Nail Polish in Aero .

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الأخضر الزيتوني

الأخضر الزيتوني



يعد المناكير الأخضر الزيتوني من أفضل الخيارات لأظافر القدمين، فهو من جهة يناسب جميع ألوان البشرة، ومن جهة أخرى يتناسب مع معظم ألوان الملابس، إضافة الى أنه يبرز قدميك بطريقة أنثوية جذابة. ننصحك بتجربة طلاء الأظافر الأخضر الزيتوني من علامة Essie: Essie Expressie Quick-Dry Nail Polish in Precious Cargo Go.

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المناكير الخوخي

المناكير الخوخي



إن اعتماد المناكير الخوخي لعمل الباديكير طريقة رائعة لتعزيز جمال قدميك وأظافرك، استخدميه كبديل مثالي عن المناكير الوردي الفاتح أو المرجاني. وإذا كنت ترغبين في لون مناكير خوخي غني جداً وكثيف، ننصحك بتجربة Smith & Cult Nail Polish in Love Lust Lost.



النيود

النيود



لا غنى عن المناكير النيود في المواسم كافة، لا سيما لأظافر القدمين، وهو مناسب جداً لمحبات النعومة والهدوء، وهو خيار لا يحتاج الى تفكير من أجمل جمالية العناية بالقدمين. ننصحك بتجربة طلاء الأظافر النيود من علامة شانيل: Chanel Le Vernis Longwear Nail Color in Particuliere.



الزهري الفاقع

الزهري الفاقع



يعود اللون الزهري الفاقع بقوة هذا الموسم، خصوصاً في ما يتعلق بتزيين الأظافر، لذلك لا تترددي في تجربته على أظافر قدميك، لأنه يجعلها أكثر جمالاً وإشراقاً. ننصحك بتجربة طلاء الأظافر الزهري الفاقع من علامة Orly: Orly Nail Polish in Lips Like Sugar.

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