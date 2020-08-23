كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 أغسطس 2020 04:44 مساءً - يُعتبر فصل الصيف أجمل فترة من السنة، سواء اخترت السفر أو الإستجمام على الشاطئ. فإذا كنت تبحثين عن تسريحة غريبة ولكن أنيقة لتتألقي بها، وأي تسريحة تناسبك أكثر خلال العطلة؟ التسريحة الجريئة والحيوية أو التسريحة المالسة والأنيقة؟

فلم يعد هناك من داعٍ للبحث عن تسريحة الشعر غير التقليدية، إذ نستعرض لك في ما يأتي مجموعة من تسريحات شعر غريبة لصيف 2020 المُعتمدة من قبل مُصمّموا أزياء العلامات العالمية الشهيرة عن الإطلالات اللامعة في عروضهم، لتستوحي منها التسريحة العصرية وتواكبي الموضة.

موديلات تسريحات شعر غريبة لصيف 2020

أجمل تسريحات شعر غريبة لصيف 2020

تسريحة البوب المنفوشة

تسريحة البوب المنفوشة لصيف 2020

أظهري للعالم الأساليب المختلفة وإنسي تسريحة البوب المالسة، بإعتمادك تسريحة البوب الكبيرة الحجم، ولا يهم إذا كان الشعر مبللاً أو جافاً، هي تسريحة سهلة فكل ما تحتاجين له هو الجل الخاص بك، طبقيه على كامل شعرك الرطب، مع فرق شعرك عند الوسط.ثمّ، جفّفي شعرك عبر حني الرأس إلى الأسفل من ثم رفعه إلى الأعلى، ما يمنحك حجماً طبيعياً، لإطلالة جريئة وعصرية.



تسريحة الروك المتمرّدة مع ضفائر جانبية

تسريحة الروك المتمرّدة مع ضفائر جانبية لصيف 2020

تمنح هذه التسريحة عاشقات الموضة حول العالم إطلالة منتعشة وجامحة مثل نجمات الروك، وإطلالة لا مبالية وأنيقة ويمكنها أن تكون إستفزازية للبعض.

تُعطي هذه التسريحة الجاذبية لصاحبات الوجه الطويل والمستطيل والبيضاوي، وإطلالة فاتنة على الشقراوات وجريئة على السمراوات وجامحة على اللواتي يتمتعن بشعر أحمر.



تسريحة البيكسي العصرية بالأسلوب الفانكي

تسريحة البيكسي العصرية بالأسلوب الفانكي

هل تعلمين أنّ لكل لون شعر التسريحة التي تُناسبه والتي تُعزّز جماله ولمعانه، لذلك إن كنت من المحبات للأساليب الجريئة وترغبين في مواكبة صيحة الشعر الملون الرائجة، وتغيير إطلالتك هذا الصيف، فليس هناك أفضل من تسريحة البيكسي لتعتمديها بالأسلوب الفانكي مع صيحة الشعر الملوّن لتخطفي أنظار كل من حولك.



تسريحة الجرونج

تسريحة الجرونج لصيف 2020

الجرونج، هو اللوك الذي عليك إعتماده حتماً سواء أكنت ترغبين في إقتباس إطلالات الفاشينيستا أو الحفاظ على إطلالة بسيطة يومية.

سرّ جمال هذه الإطلالة يكمن بأسلوبها الفريد الذي يجمع بشكلٍ مثالي ما بين المظهر المبعثر والطبيعي من جهة، والمظهر الذي يقوم على أدنى معايير الأناقة من جهة أخرى، وهي لا تحتاج إلى الكثير من الوقت أو الجهد.



تسريحة الريترو مع الشعر المنسدل

تسريحة الريترو مع الشعر المنسدل لصيف 2020

تتميّز تسريحة الريترو بلمستها الأنيقة والراقية، بغضّ النّظر عمّا إذا كانت مشدودة أو مرتخية أمّا بالنسبة للشعر المنسدل، فتتميّز هذه التسريحة بما تُضفيه من توازنٍ إلى إطلالتك مانحة إيّاك ستايلاً يحاكي إطلالات نجمات مشاهير العالم.

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تسريحة الشعر المموّج للشعر المتوسط

تسريحة الشعر المموّج للشعر المتوسط لصيف 2020

إن كنت تحبين الإطلالات الطبيعية، فلا تترددي في إعتماد هذه التسريحة البسيطة والمميزة. للحصول على هذه الإطلالة من دون أن يبدو وكأنك قمت بأي جهد، ليس عليك سوى اعتماد سبراي الشعر المثبت الذي يمنحك شعراً مموجاً بطريقةٍ طبيعية.



تسريحة كعكة الباليرينا المبلّلة

تسريحة كعكة الباليرينا الجانبية لصيف 2020

إسطعي جمالاً ولا تتردّدي في إعتماد هذه الإطلالة المشرقة والملفتة. تعتمد هذه التسريحة على الجل الذي يناسب مختلف أنواع الشعر مانحاً إياك إطلالة الشعر المبلل واللامع، وهي خيارك المفضّل نظراً لبساطتها، خصوصاً وأنّها تتميز بثباتها ومظهرها الطبيعي الناعم في أيام الصيف الطويلة.



تسريحة الريترو مع الشعر الكيرلي

تسريحة الريترو مع الشعر الكيرلي لصيف 2020

تُعيد الموضة نفسها دائماً وتنتقل صيحاتها عبر السنوات، كذلك الأمر بالنسبة لتسريحة الريترو المبعثرة التي هي مثال لعالم الموضة، وتختلف تقنية الريترو مع الشعر الكيرلي بحسب نوع الشعر، للشعر الخفيف، تُستخدم القطع المبرومة الساخنة، أما للشعر المتوسط الكثافة والكثيف بحاجة إلى تصفيف عادي فقط، يمكنك إعتمادها على شكل مبعثر، لتثبتي جمال إطلالتك، ولتحصلي على تسريحة أنيقة وناعمة وأنثوية وطبيعية.



تسريحة شعر المروحة

تسريحة الشعر القصير المجعّد لصيف 2020

لإطلالة جريئة وعصرية في الوقت نفسه. اختاري تسريحة الشعر المرفوعة بأسلوب غير تقليدي على شكل مروحة مع فرد خصلات الشعر المبعثرة للمزيد من الإشراق. فإذا كنت من اللاتي يبحثن عن الإطلالة غير التقليدية ننصحك بتطبيقها.

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