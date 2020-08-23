موديلات فساتين قصيرة من وحي درة زروق

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 أغسطس 2020 04:44 مساءً - تعتمد الممثلة التونسية درة زروق على خيارات الأزياء الراقية والمصممة بحس عالٍ من الأناقة، والتي تناسب كل النساء بمختلف الإطلالات، ومن وحيها استوحينا لكِ -عزيزتي- عدة فساتين قصيرة مصممة بأناقة؛ تتماشى مع أحدث خطوط الموضة العالمية، فإليكِ أبرز الإطلالات التي يمكنكِ التأنق بها لأسلوب مفعم بالأناقة.



فساتين بيضاء بأكمام طويلة

فساتين بيضاء بأكمام طويلة



فضّلت درة خيارات الفساتين البيضاء بإطلالاتها المتنوعة؛ وذلك لكونها لا تخشى إبراز تفاصيل قوامها المتناسق، ومن أحدث إطلالاتها نسقت درة زروق فستانًا أبيض قصيرًا مصممًا بأكمام طويلة بطبقات بسيطة في الأسفل، ومزينًا بأكمام واسعة مميزة، ومصممًا بقماش الدانتيل المفرغ؛ لخيار فاخر في المناسبات الضخمة، مع حذاء بوت بني وتسريحة مرفوعة للشعر، واختارت فستانًا أبيض كاجوال مزيناً بقَصَّة القميص الرسمي المزين بالسماوي، وبفتحات جانبية في الأسفل؛ لمظهر صباحي مرح، وتألقت بفستان قصير أبيض مزين بقماش الدانتيل المفرغ، ومصمم من الأسفل بالشراشيب المميزة، واعتمدت لهذه الإطلالة تسريحة منسدلة ومموجة للشعر؛ لمظهر راقٍ، وتجمّلت بفستان أبيض مزين بكاروهات اللون الأسود مع حذاء بوت طويل باللون الأسود، ومن الناحية الجمالية ارتكز مكياجها على طلاء الشفاه الأحمر وتسريحة منسدلة؛ لزيّ كلاسيكي مميز.

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خيارات الفساتين للحفلات الضخمة

خيارات الفساتين للحفلات الضخمة



للفساتين المناسبة للحفلات الضخمة، ارتدت درة فستانًا قصيرًا باللون البيج المزين بكم واحد طويل، وبقَصَّة ناعمة مع تسريحة مرفوعة للشعر ومكياج برونزي، وظهرت في إطلالة أخرى بفستان أزرق قصير مصمم بقماش لامع بقَصَّة ضيقة في الخصر، واعتمدت لهذه الإطلالة إكسسوارات فضية راقية وتسريحة منسدلة؛ لخيار مرح للشابات، وأطلّت بفستان قصير مصمم بكم واحد ومكسو بالترتر البرونزي مع إكسسوارات ذهبية مميزة، ولجأت للمكياج المرتكز على طلاء الشفاه البني.

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إطلالات الفساتين المناسبة للشابات

إطلالات الفساتين المناسبة للشابات



لخيارات الفساتين القصيرة المناسبة للشابات في مختلف المناسبات، تزينت درة بفستان فوشيا واسع مصمم بأكمام منفوخة ومزين بالرسوم الزرقاء والسوداء بطريقة شبابية، وتأنقت في إطلالة أخرى بفستان قصير ولامع مصمم بقَصَّة مكشوفة من منطقة البطن ومزين باللون الزهري والبرتقالي والبنفسجي؛ لخيار عصري للشابات، وظهرت أيضًا بفستان من الجلد الأسود المصمم بقَصَّة البليزر من الأعلى، مع حذاء برتقالي ذي كعب ناعم.