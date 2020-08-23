خيارات شبابية للأجواء الصيفية من بيان لنجاوي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 أغسطس 2020 04:44 مساءً - تنشر بيان لنجاوي الكثير من الخيارات لإطلالاتها المتنوعة والمناسبة للشابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن أحدث خياراتها المتنوعة والمختارة بعناية؛ نلهمكِ -عزيزتي- عدة خيارات من بيان، بأسلوب مختلف وموديلات متنوعة وعصرية، فاستوحي منها ما يناسبك.



خيارات الفساتين الصيفية للشابات

خيارات الفساتين الصيفية للشابات



تفضل الفتيات خيارات الفساتين المصممة بأسلوب ناعم بقماش بارد مزين بالألوان في الصيف، لذا تأنقت بيان لنجاوي بفستان فوشيا مزين برسومات صفراء وزرقاء، ومزين بقصة ناعمة في الأكمام وبفتحة جانبية في الأسفل، واختارت فستانًا أخضر مصممًا بأكمام واسعة وطويلة بقماش ناعم ومرسوم بالزهور الحمراء، وارتدت فستانًا أبيض منقطًا بالألوان المختلفة بطريقة شبابية، واكتمل تصميم الفستان بأكمام منفوخة مكشوفة الأكتاف، وظهرت بفستان قصير أبيض مزين بزهور ملونة بالأصفر والأزرق والأحمر، وأكملت جمال الإطلالة بحزام بنفسجي ومعطف أبيض صيفي مزين بالبنفسجي.

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تنسيقات رسمية للعمل

تنسيقات رسمية للعمل



إن كنتِ ممن يفضِّلن الخيارات العصرية المناسبة للشابات في العمل والمصممة بأسلوب بسيط وشبابي يمتاز بالراحة والأناقة؛ يمكنكِ أن تستوحي من بيان لنجاوي عدة خيارات؛ حيث نسقت بنطالًا بنيًّا مع قميص أزرق مزين بطبعات بنية وبيضاء، وأكملت جمالها بنظارة شمسية ذهبية وساعة وخاتم ذهبيين؛ لخيار أنيق وبسيط، وتجمّلت في إطلالة أخرى ببنطال بني وبلوزة عنابية واسعة منقطة بالأبيض مع حقيبة بنية وقلادة مزينة بفص أخضر داكن؛ لمظهر مميز، وأطلّت ببنطال وبلوزة باللون الأبيض مع قميص بدرجة الباستيل الأخضر، ونظارة شمسية مصممة بعدسات سوداء بأسلوب عصري.

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فساتين المناسبات الضخمة من بيان لنجاوي

فساتين المناسبات الضخمة من بيان لنجاوي



تفضِّل الفتيات التأنق بالفساتين المميزة في المناسبات الضخمة، ولاعتماد بعضهن على خيارات مدونات الموضة؛ لاستيحاء أجمل الأفكار وأكثرها أناقة وتميزًا، نقدِّم لكِ -عزيزتي- عدة خيارات من بيان لنجاوي؛ حيث تألقت بفستان فوشيا طويل ومنفوش مزين بقَصَّة ناعمة مكشوفة الأكتاف، مع مجوهرات مميزة؛ لإطلالة راقية مناسبة للشابات، وتزينت بفستان أخضر من قماش مميز ولامع مزين بشكل ضيق بأسلوب بسيط وعصري، وجاءت بفستان رمادي قصير ومنفوش مطرَّز بالفصوص المتتالية لأسلوب شبابي أنيق، وارتدت فستانًا أسود طويلًا مزينًا بالنجوم البيضاء بقَصَّة الحورية، وآخر شبابيًّا مصممًا بطبقات مزينة بالزهور الزهرية والرمادية مع حزام للخصر؛ لمظهر أنثوي بسيط.

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إطلالات التنورة بأسلوب شبابي

إطلالات التنورة بأسلوب شبابي



تعتمد بيان لنجاوي على خيارات التنورة لإطلالة أنيقة وبسيطة مناسبة للشابات، ومن أحدث إطلالاتها العصرية؛ اختارت بلوزة سوداء ناعمة وتنورة سوداء مزينة بالزهور البيضاء، مع أقراط حمراء دائرية، وأكملت جمال إطلالتها بتسريحة منسدلة ومكياج مرتكز على طلاء الشفتين الأحمر؛ لخيار كلاسيكي جذاب، وفي إطلالة أخرى ظهرت بقميص أبيض رسمي وتنورة مصممة بطبقات من الشراشيب الزرقاء بطريقة مميزة للشابات، وتزينت بتسريحة مرفوعة للشعر وإكسسوارات فضية بسيطة، مع حقيبة خضراء صغيرة وحذاء بنيّ بكعب.

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