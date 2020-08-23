7 تنسيقات كلاسيكية باللونين الأبيض والأسود

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 أغسطس 2020 04:44 مساءً - لا يعتبر هذا الثنائي الجذاب والأنيق صيحة تروج في موسم وتخفت في مواسم أخرى. فاللونان الأبيض والأسود هما من الدرجات الكلاسيكية التي لا ترتبط بزمان أو مكان أو اتجاهات معيّنة. اختاري هذا الثنائي لتتألقي بإطلالات راقية وشبابية في الوقت نفسه.



إعداد وتنسيق: جهاد حجيلي

مكياج: Elie Stephan

شعر: Beauty Lounge

الملابس والإكسسوارات: IRIE , AKRIS , ELISABETTA FRANCHI, DITA by Dita Von Teese , ANDREW GN , CAROLINA HERRERA , DICE KAYEK , DOLCE & GABBANA, D.EXTERIOR ,GIORGIO ARMANI.





توب من IRIE

سروال من Akris

حذاء من Elisabetta Franchi

نظارات شمسية من DITA by Dita Von Teese





فستان من Andrew GN

سوار من Carolina Herrera





فستان من Elisabetta Franchi

سوار من Carolina Herrera



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فستان من Carolina Herrera

حذاء من Elisabetta Franchi





فستان من Dice Kayek

نظارات شمسية من Dolce&Gabbana

حذاء من Elisabetta Franchi

سوار من Carolina Herrera



إطلالة كاملة مؤلفة من سروال وتوب وحقيبة

جميعها من Akris





فستان من D.Exterior

نظارات ىشمسية من Giorgio Armani