7 تنسيقات كلاسيكية باللونين الأبيض والأسود

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 أغسطس 2020 04:44 مساءً - لا يعتبر هذا الثنائي الجذاب والأنيق صيحة تروج في موسم وتخفت في مواسم أخرى. فاللونان الأبيض والأسود هما من الدرجات الكلاسيكية التي لا ترتبط بزمان أو مكان أو اتجاهات معيّنة. اختاري هذا الثنائي لتتألقي بإطلالات راقية وشبابية في الوقت نفسه.
إعداد وتنسيق: جهاد حجيلي
مكياج: Elie Stephan
شعر: Beauty Lounge
الملابس والإكسسوارات: IRIE , AKRIS , ELISABETTA FRANCHI, DITA by Dita Von Teese , ANDREW GN , CAROLINA HERRERA , DICE KAYEK , DOLCE & GABBANA, D.EXTERIOR ,GIORGIO ARMANI.
توب من IRIE
سروال من Akris
حذاء من Elisabetta Franchi
نظارات شمسية من DITA by Dita Von Teese
فستان من Andrew GN
سوار من Carolina Herrera
فستان من Elisabetta Franchi
سوار من Carolina Herrera
فستان من Carolina Herrera
حذاء من Elisabetta Franchi
فستان من Dice Kayek
نظارات شمسية من Dolce&Gabbana
حذاء من Elisabetta Franchi
سوار من Carolina Herrera
إطلالة كاملة مؤلفة من سروال وتوب وحقيبة
جميعها من Akris
فستان من D.Exterior
نظارات ىشمسية من Giorgio Armani
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