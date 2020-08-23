حقائب فاخرة لا تتخلى عنها الفاشينيستا العربيات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 أغسطس 2020 04:44 مساءً - تبرز في كل موسم صيحات حقائب مميزة وفاخرة تكشف عنها أهم دورالموضة العالمية الفاخرة.

وباتت حقائب الفاشينيستا العربيات الفاخرة تحتل الجزء الأكبر من صورهن، لا بل حتى أنها هي نجمة الصور التي ينشرنها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث يقصين أنفسهن ويكتفين بصورة للحقيبة الجديدة التي ابتعنها أو للحقيبة التي اخترنها لتكون حليفتهن في مناسبة أو طلة.





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ماركات حقائب النجمات



حقيبة اختارتها دكتور خلود

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وأكثر التصاميم التي تحب النجمات الفاشينيستا إظهارها هي تلك الثمينة ذات الأسعار المرتفعة من العلامات التي تشتهر بفخامتها مثل تصاميم شانيل و هيرميس ولويس فيتون وبولغاري، الى جانب تلك ذات التصاميم المميزة غير المألوفة مثل الصغيرة جداً أو التي تلتف حول الرسغ التي رأيناها في يد الكثيرات مؤخراً وتلك التي توفر لهن سهولة بالحركة أوالتي لا يحملنها سوى للفت الأنظار.





من هنا، نلاحظ الإهتمام المتزايد في قطاع الشنط التي باتت جزء لا يتجزأ من أي طلة انيقة وفاخرة، وباتت تعتبر قطعاً تهوى السيدات الأنيقات تجميعها، خصوصاً ان معظم التصاميم التي تأتي من العلامات الفاخرة تصنع من أجود المواد وأفخم الأقمشة وبالتالي فيصعب تلفها وتصبح جزءاً من إرث يتم تناقله من جيل الى آخر.











عشق كبير للحقائب

حقيبة اختارتها بلقيس بو صخر





وفي حين قد ينظر البعض الى أن تصوير النجمات لحقائبهن بهذه الطريقة ما هو سوى لحب التباهي، نقول لهن ان هذا هو حال قسم منهن، في حين أن نسبة كبيرة منهن تكن عشق كبير للحقائب وتود أن تشارك إعجابها بقطعة ما تقتنيها مع كل من يعرفها وحتى وصلت بهن الحال الى تخصيص غرف كاملة برفوفها لحفظ هذه الشنط.





ألقي نظرة على أغلى وأجمل الحقائب التي حملتها الفاشينيستا العربيات في الآونة الأخيرة.

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