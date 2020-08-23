أحدث إطلالات مريم حسن للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 أغسطس 2020 04:44 مساءً - تعتمد المؤثرة في مجال الموضة والأزياء مريم حسن الكثيرَ من الإطلالات المختلفة المصممة بأسلوب محتشم والمنسقة بعناية، وتنشر الكثير من الخيارات لإطلالاتها المتنوعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاسيّما إنستجرام، حيث يتابعها فيه ما يقارب نصف مليون متابع، ولخياراتها الأنيقة؛ جمعنا لكِ -عزيزتي- عدة إطلالات مختلفة؛ لتأخذي منها أفكارًا لأناقتك.



تنسيقات التنورة من مريم حسن

تنسيقات التنورة من مريم حسن



تُعتبر التنورة من أكثر الخيارات الأنيقة والمحتشمة، لذا نسقت مريم حسن تنورة ماكسي رمادية مع معطف من الجينز الأزرق المصمم بقصة قصيرة؛ لإطلالة مريحة وأنيقة، واختارت تنورة بليسيه بيضاء مزينة من الأعلى بالأسود مع تيشيرت أبيض بكتابات، ومعطف من الجينز المزين في الأكمام بالألوان بطريقة أنيقة وشبابية.

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إطلالات الفساتين الصيفية للمحجبات

إطلالات الفساتين الصيفية للمحجبات



تفضِّل الفتيات المحجبات خيارات الفساتين الناعمة والواسعة في الصيف؛ وذلك لما توفِّره من أناقة عالية وراحة في الحركة ومناسبتها للأجواء الحارة، لذا جمعنا لكِ -عزيزتي- عدة خيارات من مي محمد؛ حيث ارتدت فستانًا أبيض واسعًا بحزام ناعم في الخصر مع حجاب زهري وحذاء أبيض ذي كعب قصير؛ لخيار نهاري، وتألقت بفستان زهري مزيّن بالزهور البيضاء بطريقة واسعة ومحتشمة، وظهرت بفستان تركوازي مزين بقَصَّة الكسرات في الجزء السفلي، وأكملته بقبعة بيضاء ضخمة؛ لمظهر مناسب للصيف، وأطلّت بفستان سماوي منقط بالأبيض بطريقة أنيقة وشبابية، وظهرت بآخر أسود مزين بالنقوشات البيضاء الناعمة بطريقة مناسبة لكل المناسبات البسيطة.

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خيارات البنطلونات لإطلالة يومية

خيارات البنطلونات لإطلالة يومية



تعتمد الفتيات خيارات البنطلونات بأنواعها؛ لإطلالة يومية مريحة، ومنها نسقت مريم حسن بنطالًا واسعًا برتقاليًّا مع بلوزة خفيفة ذات طبقتين بذات لون البنطال، وزينتهما بحذاء أبيض رياضي وحجاب أسود مرسوم بالأبيض بطريقة أنيقة، واختارت بنطال الجينز الواسع مع قميص طويل وفضفاض باللون الأبيض، واعتمدت لهذه الإطلالة الحيادية حذاءً رياضيًّا أبيض وحجابًا أسود مزينًا بطبعات ملونة، وتأنقت ببنطال الجينز الواسع مع قصة التونيك باللونين الزهري والأبيض؛ لمظهر شبابي أنيق، وتجمَّلت ببنطال من الجينز ذي الخصر العالي مع بلوزة بيضاء مزينة بمطاط في الأكمام، ومزين بأزرار في الجزء العلوي؛ لإطلالة أنيقة مناسبة للتجمعات البسيطة، وتزيّنت في إطلالة أخرى ببنطال الجينز الأزرق مع تيشيرت أبيض ذي كتابات زهرية ومعطف من الجينز الأبيض، وظهرت ببنطال الجينز مع بلوزة سماوية واسعة مزينة بالأبيض؛ لإطلالة نهارية، وأطلّت ببنطال من الجينز الأبيض مع فستان بنفسجي بسيط مصمم بقَصَّة مكشوفة بطريقة أنثوية مميزة.