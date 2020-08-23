موديلات فساتين حيادية باللونين الأبيض والأسود للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 أغسطس 2020 04:44 مساءً - يعتمد بعض النساء المحجبات الألوان الحيادية والكلاسيكية، ويتم التنسيق بينها؛ لكونها تمنح مظهرهن أناقة بسيطة ومميزة لا تختفي موضتها أبدًا. ومن وحي حسابات إنستجرام الخاصة بمدوّنات الموضة العربيات؛ جمعنا لكِ -عزيزتي- عدة موديلات لفساتين ملونة بالأبيض والأسود بطرق عصرية مناسبة لموضة ٢٠٢٠، ومصممة بأناقة وحشمة تناسب حجابك.



موديلات فساتين سوداء مزينة بالأبيض

فساتين سوداء مزينة بالأبيض



للإطلالات النهارية، يمكنكِ اعتماد الفساتين الحيادية البيضاء المزينة بالرسومات السوداء بطريقة مميزة تناسب مظهرك، ومن وحي مدونات الموضة؛ جمعنا لكِ عدة خيارات للفساتين المحتشمة، منها فستان أبيض منقط بالأسود ومُكمل بحزام وحجاب وحذاء وحقيبة باللون البيج؛ لمظهر حيادي متكامل، أو فستان أبيض منقط بالأسود ومصمم بأكمام منفوخة وحزام مطاطي للخصر مع حذاء وحقيبة باللون الأحمر؛ لتضفي على إطلالتك خيارًا كلاسيكيًّا مفعمًا بالأنوثة، ويمكنك اختيار فستان أبيض واسع مزين برسومات الزهور السوداء ومصمم بقَصَّة ناعمة من الجزء العلوي، وإكمال مظهرك بحزام أسود من الجلد للخصر، أو التأنق بفستان أبيض واسع مزين بقماش أسود مربوط من الجزء السفلي.

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موديلات فساتين بيضاء مزينة بالأسود

فساتين بيضاء مزينة بالأسود



لذوات الأجسام الممتلئة، يُفَضَّل ارتداء الفساتين السوداء المزينة بالأبيض؛ وذلك لأنها تخفي تفاصيل الجسم أكثر، وتمنحكِ إطلالة حيادية أنيقة ومواكِبة للموضة، ومن التصميمات المناسبة لموضة هذا العام، يمكنك ارتداء فستان أسود مزين بنجوم بيضاء لامعة، أو الظهور بفستان أسود مرسوم بالنقوشات البيضاء، أو اختيار فستان أسود مخطط بالأبيض بطريقة نحيلة تزيد من قوامك وتخفي عيوب الجسم، واخترنا لكِ أيضًا فستانًا أسود مزينًا بخطوط عرضية وطولية بيضاء مع حزام جلدي للخصر، وفستانًا أسود واسعًا مزينًا من المنتصف بالخطوط العرضية البيضاء، وآخر أسود مصممًا بالكسرات الواسعة مع الأكمام البيضاء المنفوخة.

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نصائح لإطلالة حيادية ناجحة

فساتين سوداء مزينة بالأبيض



لإطلالة ناجحة باللون الأبيض والأسود، يمكنكِ إضافة الحذاء والحقيبة والحجاب بلون حيادي مختلف؛ لمظهر ناعم أو لون قوي مناسب لتفاصيل الإطلالة، فاجعلي من الحجاب فرصة لإضافة إطلالة مميزة وعصرية، وفي حال اعتمدتِ الحجاب باللون الأسود؛ فعليكِ اختيار مكياج قوي لإضفاء إطلالة حيوية مناسبة على مظهرك، ونذكِّرك بأنه عليك عدم إهمال الإكسسوارات التي لها أهمية كبيرة في إضفاء طابع شخصيّ على إطلالتك الكلاسيكية، واختاري الساعة والخاتم والعقد الملوّن لتكوني مُشْرِقَة.

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