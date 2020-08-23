أبرز صيحات الأساور الرائجة بوحي من النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 أغسطس 2020 04:44 مساءً - تحرص النجمات دائماً على اختيار مجوهرات لافتة لاطلالات ساحرة ، ويتميزن في اعتماد صيحة معينة ومميزة.

اكملي أناقتك بأجمل تصميمات المجوهرات من وحي النجمات، حيث برزت العديد من صيحات الأساور وأبرزها صيحة تكديس الأساور المتعددة التصميمات والألوان، ولكل نجمة طريقة خاصة في تكديس الأساور.



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الأساور الذهبية

بلقيس فتحي





تعد الأساور بالذهب الأصفر أو الوردي من الصيحات المفضلة لدى النجمات.



اعتمدت بلقيس فتحي أكثر من سوار ذهبي معاً ونسقت معها الأساور المفتوحة والمرصعة بأحجار كريمة ملونة تتناسب مع أجواء الصيف المرحة.

درة



أيضاً اعتمدت درة الأساور الذهبية في إطلالاتها الصيفية مع سوار جلد أسود في تناغم أخاذ.



واختارت نادين نسيب نجيم الأساور الذهبية في إطلالة فخمة في السهرة مع سوار مرصع بفصوص برّاقة.





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الأساور الذهبية والفضية

ياسمين صبري



برزت صيحة اعتماد أساور ذهبية وفضية معاً واعتمدتها العديد من النجمات مؤخراً.



نسقت ياسمين صبري الأساور بالذهب الوردي والذهب الأبيض والمرصعة بالألماس في أكثر من إطلالة أنيقة.

نوال الزغبي



كما ارتدت نوال الزغبي أساور ذهب أبيض وذهب وردي مرصعة بفصوص الألماس البرّاقة لتمنحها فخامة وجاذبية.



واختارت نادين نسيب نجيم الأساور بالذهب الأبيض والذهب الفضي بتصميم ناعم ومرصع بفصوص الألماس.

نادين نسيب نجيم





وفي إطلالة أخرى، اعتمدت نادين أساور ذهب أبيض وذهب وردي مع فستان سهرة فضي.



وظهرت كارول سماحة بإطلالة باللون الأسود، وأكملت أناقتها بسوار ذهب أبيض وسوار ذهب وردي معاً، وزاد سحر الأساور بالفصوص البرّاقة.

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